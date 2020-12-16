Kısıtlamada otomobille gezen ehliyetsiz sürücü ve 2 arkadaşına 11 bin 923 lira ceza kesildi - Son Dakika

Kısıtlamada otomobille gezen ehliyetsiz sürücü ve 2 arkadaşına 11 bin 923 lira ceza kesildi

16.12.2020 05:47
Kısıtlamada otomobille gezen ehliyetsiz sürücü ve 2 arkadaşına 11 bin 923 lira ceza kesildi, System.String[]

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobilde gezerken polise yakalanan ehliyetsiz sürücü Arif E. (23) ile iki arkadaşına toplam 11 bin 923 TL ceza uygulandı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobilde gezerken polise yakalanan ehliyetsiz sürücü Arif E. (23) ile iki arkadaşına toplam 11 bin 923 TL ceza uygulandı. Yapılan kimlik sorgulamasında adam yaralama suçundan da arandığı belirlenen Arif E., gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlama nedeniyle ilçenin birçok bölgesinde uyulama noktası oluşturdu. Ekipler bu noktalarda sokağa çıkan sürücülere izin belgelerini kontrol etti. Sinanbey Mahallesi Sinanbey Caddesi üzerinde denetimlerini süren çarşı ve mahalle bekçileri şüphe üzerine Arif E. yönetimindeki 16 AIB 989 otomobili durdurdu. Polis, Arif E. ile otomobilde bulunan K.E. ve G.B.'ye sokağa çıkma yasağını hatırlatarak izin belgesi sordu. Yapılan incelemede 3 kişinin izin belgesi olmadığı tespit edilirken sürücü Arif E.'nın ehliyetinin bulunmadığı ve adam yaralama suçundan hakkında arama kararı çıkartıldığı tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 TL ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca yanındaki K.E. ve G.B.'ye sokağa çıkma yasağına uyumadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 11 bin 923 TL para cezası uygulandı.K.E., "Sinanbey Mahallesi'nde hayat var. Sokağa çıkma yasağının başladığını bilmiyordum. Özür dilerim" derken Arif E. basın mensuplarına tepki gösterdi. Şüpheli Arif E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.


Kısıtlamada otomobille gezen ehliyetsiz sürücü ve 2 arkadaşına 11 bin 923 lira ceza kesildi
Kısıtlamada otomobille gezen ehliyetsiz sürücü ve 2 arkadaşına 11 bin 923 lira ceza kesildi
Kısıtlamada otomobille gezen ehliyetsiz sürücü ve 2 arkadaşına 11 bin 923 lira ceza kesildi
Kısıtlamada otomobille gezen ehliyetsiz sürücü ve 2 arkadaşına 11 bin 923 lira ceza kesildi
Kısıtlamada otomobille gezen ehliyetsiz sürücü ve 2 arkadaşına 11 bin 923 lira ceza kesildi

Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamada otomobille gezen ehliyetsiz sürücü ve 2 arkadaşına 11 bin 923 lira ceza kesildi - Son Dakika


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