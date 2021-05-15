Kısıtlamada piknik pahalıya mal oldu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek piknik yaparken yakaladığı 25 kişiye toplam 86 bin 250 TL idari ceza uyguladı.

Muratlı'da korona virüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, Muratlı'nın Kepenekli Mahallesi Göleti'nde toplam 25 kişinin piknik yaptığını gördü. Kısıtlamayı ihlal eden 25 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 450'şer TL'den toplam 86 bin 250 TL idari ceza uyguladı. Ceza kesilen piknikçiler daha sonra evlerine gönderildi.

Jandarma ekiplerinin iller arası yol uygulamasında ise 3 kişiye daha 3 bin 450'şer TL ceza yazıldığı bilgisine ulaşıldı.

Gün boyu denetim görevi yapan Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplam 28 kişiye 96 bin 600 TL ceza uygulamış oldu. - TEKİRDAĞ