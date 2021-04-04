Son dakika haber: KISITLAMADA PİKNİK YAPAN 4 KİŞİYE 3 BİN 600 TL CEZA - Son Dakika

Son dakika haber: KISITLAMADA PİKNİK YAPAN 4 KİŞİYE 3 BİN 600 TL CEZA
04.04.2021 17:03
Son dakika haberi... GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek piknik yaparken yakaladığı 4 kişiye 900'er TL idari para cezası uyguladı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek piknik yaparken yakaladığı 4 kişiye 900'er TL idari para cezası uyguladı.
İslahiye'de koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, İdilli Mahallesi yakınlarında 4 kişinin piknik yaptığını gördü. Kısıtlamayı ihlal eden 4 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 900'er TL idari para ceza uyguladı. Toplamda 3 bin 600 TL ceza kesilen piknikçiler, daha sonra evlerine gönderildi.
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