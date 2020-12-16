Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada - Son Dakika

Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada

16.12.2020 09:34

Son dakika haber: Bursa'da kapalı olması gereken kıraathanede kumar oynandığı bilgisini alan ve kıraathaneye baskın düzenleyen polis 8 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'da kapalı olması gereken kıraathanede kumar oynandığı bilgisini alan ve kıraathaneye baskın düzenleyen polis 8 kişiyi gözaltına aldı. Polisin operasyon anı saniye saniye kaydedilirken, işyerinin girişinde bulunan Pitbull köpek ise dikkat çekti. Hem kısıtlama hem genelgeye uymayıp kıraathanede yakalanan bir kişi ise, "Çay içmeye gelmiştik" deyince polisler de şaşkına döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, Sokağa Çıkma Kısıtlaması ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanede, kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Gece saatlerinde kıraathaneyi izlemeye alan ekipler, bir müşteri içeri girmeye çalıştığı sırada operasyon düzenledi.

PITBULL KORUMALI KUMARHANE

Bu sırada içeriye girmeye çalışan müşteri sokak üzerinde kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kıraathanenin arka bölümüne giren ekipler, masalarda kumar oynandığını, masalarda para ve kartların olduğunu gördü. Ayrıca kıraathanenin girişinde bulunan Pitbull köpeği dikkatlerden kaçmadı. Şüphelilerin, Pitbull köpeğini muhtemel bir tehlikeye karşı içeride sakladıkları belirtildi.

"ÇAY İÇMEYE GELDİK"

Kumar oynayan 8 şüpheliye Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak, Maske Takmamak ve Kumar Oynamak suçlarından 42 bin 488 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi M.D'ye ise Kumar Oynatmak ve Yer Temin Etmek suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir şüphelinin ise kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Kumar oynamıyorduk, çay içmeye geldik" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan operasyon anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer uygulamaların daha sıkı devam edeceğini, kısıtlamaya uymayanlar ve kumar oynayanları ağır cezaların beklediğini açıkladılar.

(İHA)

Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada
Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada

Pitbull, Kumar, Polis, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan müjdeyi vermişti! Esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor, başvurular e-Devlet'ten yapılacak Güne düşüşle başlayan dolar 7,80'den işlem görüyor Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde "Korona Takip Merkezleri" faaliyete geçiyor Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan koronavirüs aşıları Çin'deki prosedüre takıldı Resmi nikahlı eşiyle yaşadığı evde, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü Belediye ekipleri, "Sahipli hayvan olduğu için bakamayız" dedikleri yaralı atı ölüme terk etti Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?
Fenerbahçe Henry Onyekuru için girişimlere başladı Fenerbahçe Henry Onyekuru için girişimlere başladı         
09:56
Talisca, Talisca, "Yakında birlikteyiz" cümlesini takipçi kazanmak için yazmış         
09:33
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Safiye'yle konuşmak isteyen Naci, meydan dayağı yedi Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Safiye'yle konuşmak isteyen Naci, meydan dayağı yedi         
08:30
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı         
22:30
Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu         
20:24
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 10:06:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Kısıtlamada Pitbull korumalı kumarhaneye baskın kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei