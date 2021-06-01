Kısıtlamada polisten kaçan sürücü ehliyetsiz çıktı - Son Dakika

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden F.K.(39), polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu otomobil durdurulurken, yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu bulundu, sürücü F.K.'nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

F.K. ve yanında bulunan G.S. Yenişehir Mahallesi'nde 35 RS 113 plakalı otomobil ile gezdikleri sırada, polis ekipleri durmalarını istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan F.K. kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. F.K.'nın kullandığı otomobil, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. F.K. ve yanındaki G.S. otomobilden indirildi, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Sürücü F.K.'nın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. F.K. ve G.S., polis ekiplerince polis merkezine götürüldü. Sürücü F.K.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve trafiği tehlikeye atmak suçlarından işlem yapıldı. Yanında bulunan G.S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası uygulandığı öğrenildi.