Kısıtlamada polisten kaçtı, diyaloglar gülümsetti - Son Dakika

Kısıtlamada polisten kaçtı, diyaloglar gülümsetti

18.12.2020 23:48
Kısıtlamada polisten kaçtı, diyaloglar gülümsetti, System.String[]

Kısıtlamada polisten kaçtı, diyaloglar gülümsetti DÜZCE'de, polisin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı denetim sırasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü Tugay A., bir binanın bahçesinde yakalandı.

Kısıtlamada polisten kaçtı, diyaloglar gülümsetti

DÜZCE'de, polisin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı denetim sırasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü Tugay A., bir binanın bahçesinde yakalandı. Alkollü olan Tugay A.?nın binada yaşayan tanıdıklarıyla diyalogları ise gülümsetti. Binada bulunanlar, Polisten kaçılır mı Akıllıdır bu, bir şey yapmaz diye seslenirken, Tugay A.?ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, polisin 'dur' ihtarına uymamak ve alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.
Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir aracı durdurmak istedi. Kaçan kişi, aracını tanıdığı kişilerin evinin önüne park ederek, binanın bahçesine saklandı. Polis, Tugay A.?yı saklandığı yerde yakaladı. Bu sırada Tugay A.?yı tanıyanlar balkon ve pencerelere çıktı. Tugay A., 'Hızır amca' diye seslenirken, pencereye çıkan kişi, 'Ne oldu, niye kaçtın polislerden, polislerden kaçılır mı Geliyorum ben' diyerek aşağı indi. Aşağı inen kişi, polis ekiplerince uyarıldı ve sokağa çıkma kısıtlaması olduğu hatırlatıldı. Tugay A. ise 'Hızır amca. Ne bileyim amca. Çevirme vardı kaçtım. Evimin yanına geldim. Sıkıntı yok problem yok' dedi.
Binadaki bir kadın ise 'Tugay sen misin Abileri, akıllıdır bu, bir şey yapmaz' diyerek polislere seslendi. Polis, Tugay A.?ya maske vererek takmasını istedi. Tugay A. hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, polisin 'dur' ihtarına uymamak ve alkollü araç kullanmaktan tutanak tutuldu. Cezai işlemin kendisine daha sonra tebliğ edileceği bildirildi.

Kısıtlamada polisten kaçtı, diyaloglar gülümsetti
Kısıtlamada polisten kaçtı, diyaloglar gülümsetti
Kısıtlamada polisten kaçtı, diyaloglar gülümsetti
Kısıtlamada polisten kaçtı, diyaloglar gülümsetti
Kısıtlamada polisten kaçtı, diyaloglar gülümsetti

Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamada polisten kaçtı, diyaloglar gülümsetti - Son Dakika


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