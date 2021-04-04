Kısıtlamada sessizliğe bürünen Osmaniye'de vaka artıyor - Son Dakika

Kısıtlamada sessizliğe bürünen Osmaniye'de vaka artıyor

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Osmaniye 'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim olurken son açıklanan insidans haritasında vaka artışları hızla devam ediyor.

Korona virüs risk değerlendirme haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Osmaniye'de, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu. Ana arter, cadde, sokak, park ve meydanların boş kaldığı kentte genelge kapsamı dışında bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanları haricinde diğer vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs haritasında vaka artışlarının devam ettiği Osmaniye, 100 binde 316,47 vaka sayısı ile insidans haritasında yerini aldı.