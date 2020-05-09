KISITLAMADA SOKAĞA ÇIKAN GENÇ: BABAM BENİ FIRÇA SAPIYLA DÖVDÜ, EVDEN KAÇTIM - Son Dakika
Son Dakika Güncel KISITLAMADA SOKAĞA ÇIKAN GENÇ: BABAM BENİ FIRÇA SAPIYLA DÖVDÜ, EVDEN KAÇTIM - Son Dakika

KISITLAMADA SOKAĞA ÇIKAN GENÇ: BABAM BENİ FIRÇA SAPIYLA DÖVDÜ, EVDEN KAÇTIM

1 saat önce

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Bursa'da da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri Zakir E.'yi (17) durdurdu.

KISITLAMADA SOKAĞA ÇIKAN GENÇ: BABAM BENİ FIRÇA SAPIYLA DÖVDÜ, EVDEN KAÇTIM, System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Bursa'da da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri Zakir E.'yi (17) durdurdu. Polis ekiplerince neden sokakta olduğu sorulan genç, babasından şiddet gördüğünü öne sürerek, "Babam beni fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım. Eve gitmeyeceğim asla" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile Bursa'nın da aralarında bulunduğu 24 kentte sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren başladı. İnegöl ilçesinde yasağa uymayarak sokağa çıkan Zakir E., Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin yasağı hatırlatarak uyardığı genç, babasından şiddet gördüğünü belirterek, "Babam beni fırça sapıyla dövdü, ben de evden kaçtım. Kendisinden şikayetçiyim. Eve gitmeyeceğim asla" dedi.Ekipler, Zakir E.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 03:12 Kaynak: DHA


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