Son dakika: Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü - Son Dakika

Son dakika: Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü

10.01.2021 12:01

Son dakika 3. sayfa haberi... Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü Adana'da kısıtlamada sokağa çıkıp polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti, kendi ağır yaralandı Adana'da kısıtlamada sokağa çıkıp polisin "dur" ihtarına uymayarak...

Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü

Adana'da kısıtlamada sokağa çıkıp polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti, kendi ağır yaralandı

ADANA - Adana'da kısıtlamada sokağa çıkıp polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsünün çarptığı yaşlı adama hayatını kaybederken kendi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Erdi Şimşek yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sabah saatlerinde 01 EZH 77 plakalı motosiklet ile dışarı çıktı. Şimşek, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolundan Ceyhan istikametine doğru ilerlerken polis "dur" ihtarında bulundu. Bunun üzerine Şimşek durmayarak polisten kaçmaya başladı. Poliste Şimşek'in peşine düştü. Şimşek Karataş Bulvarına geldiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Ahmet Tuğal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tuğal yaralanırken Şimşek, direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaç ve reklam panolarına çarparak motosikletten düştü. Ancak motosiklet sürücüsüz olarak yaklaşık 240 metre daha gidip yol ortasında durdu. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza yerine gelen ekipler Tuğal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şimşek ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şimşek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ise olay yerinde inceleme başlattı. Yapılan incelemede sürücü Şimşek'in kol saatinin de refüjde olduğu görüldü. Hayatını kaybeden Tuğal'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Tuğal'ın olay yerine gelen bir yakını ise yaşlı adamın cansız bedeninin yol ortasında görünce şok oldu.

Son dakika: Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü
Son dakika: Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü
Son dakika: Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü
Son dakika: Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü
Son dakika: Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü
Son dakika: Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü
Son dakika: Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü
Son dakika: Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü
Son dakika: Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü
Son dakika: Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü
Son dakika: Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü

Kemal Erdi, Motosiklet, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kısıtlamada sokağa çıkan motosikletli kaçarken yaşlı adamı öldürdü - Son Dakika


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