Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Körfez Belediyesi, Korona virüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Körfez'de tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, Körfez Belediyesi ekipleri tarafından unutulmuyor. Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar ile ilçe genelinde belirlenen birçok noktada bulunan mama ve su kaplarına hayvanlar için yem ve su takviyesi yapıldı. Sokak hayvanlarına yönelik 41 beslenme noktası oluşturulduğunu belirten yetkililer, "Ekiplerimiz her gün bu noktalara giderek sokak hayvanlarımıza mama takviyesi yapıyor. Onlar bizim için önemli" dedi.

Körfezli hayvanseverler de Körfez Belediyesi'ne duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ