Kısıtlamada sokak hayvanlarını beslediler - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli polisler 80 saatlik sokak kısıtlamasında sokak hayvanlarının besleyerek mesai yaptılar.

Düzce Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis memurları sokak kısıtlamasında kentin belli noktasında can dostları sokak hayvanlarının beslemesini yaptı. 80 saatlik kısıtlamada can dostlar da aç kalmamış oldu.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çevre ve doğaya karşı işlenen suçlarla mücadelenin yanı sıra, kötü davranılan, işkence gören, aç susuz bırakılan hayvanların yeniden sahiplendirilmesi veya koruma altına alınması amacıyla hayvanlara gerekli el koyma işlemini yaparak ilgili kurum ve kuruluşlara teslim edilecek. - DÜZCE