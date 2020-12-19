Kısıtlamada sokaklar atlara kaldı - Son Dakika

Kısıtlamada sokaklar atlara kaldı
19.12.2020 15:04
Kısıtlamada sokaklar atlara kaldı Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile boşalan caddeler başıboş atlarla eşeğe kaldı.
Kısıtlamada sokaklar atlara kaldı
TOKAT - Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile boşalan caddeler başıboş atlarla eşeğe kaldı.
Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boşalan cadde ve sokaklar ilginç görüntülere sahne oluyor. Tokat'ta kısıtlamanın başladığı gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Bulvarında başıboş durumda bulunan iki at ile bir eşeğin dolaşması kameralara yansıdı. Bir taksici tarafından cep telefonu ile görüntülen eşek ve atların cadde ortasında koşması sıra dışı görüntüler oluşturdu. Sokakların sakin olması nedeniyle caddede koşturan atların görüntüsü izleyenleri şaşırttı.
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