KISITLAMADA SOKAKTA ŞARKI SÖYLEYİP DARBUKA ÇALDILAR - Son Dakika

Başakşehir'de sokağa çıkma yasağı sürerken sokak aralarında darbuka çalıp evlerinde bulunan bazı vatandaşlardan bahşiş de toplayan kişiler cep telefonu ile görüntülendi.

Başakşehir 4. Etap 1. Kısım'da dün sokağa çıkma kısıtlamasını sırasında 3 kişi sokaklarda ellerinde bulunan enstrümanları çalıp şarkı söyledi. Kısıtlamada evlerinde bulunan vatandaşlar sokakta seslerin gelmesi üzerine sokakta 3 kişinin darbuka çalıp şarkı söylediğini gördü. Gördükleri manzara karşısında şaşıran vatandaşlar cep telefonları ile bu anları görüntüledi. Evlerinde olan bazı vatandaşlardan bahşiş de alan kişiler bir süre sonra gözden kayboldu.