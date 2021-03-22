KISITLAMADA SOKAKTA ŞARKI SÖYLEYİP DARBUKA ÇALDILAR - Son Dakika

KISITLAMADA SOKAKTA ŞARKI SÖYLEYİP DARBUKA ÇALDILAR
22.03.2021 15:17
Başakşehir'de sokağa çıkma yasağı sürerken sokak aralarında darbuka çalıp evlerinde bulunan bazı vatandaşlardan bahşiş de toplayan kişiler cep telefonu ile görüntülendi.
Başakşehir'de sokağa çıkma yasağı sürerken sokak aralarında darbuka çalıp evlerinde bulunan bazı vatandaşlardan bahşiş de toplayan kişiler cep telefonu ile görüntülendi.
Başakşehir 4. Etap 1. Kısım'da dün sokağa çıkma kısıtlamasını sırasında 3 kişi sokaklarda ellerinde bulunan enstrümanları çalıp şarkı söyledi. Kısıtlamada evlerinde bulunan vatandaşlar sokakta seslerin gelmesi üzerine sokakta 3 kişinin darbuka çalıp şarkı söylediğini gördü. Gördükleri manzara karşısında şaşıran vatandaşlar cep telefonları ile bu anları görüntüledi. Evlerinde olan bazı vatandaşlardan bahşiş de alan kişiler bir süre sonra gözden kayboldu.
Son Dakika Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yürürlükten kaldırılmasının sonuçlarından endişe duyuyoruz Tır şoförü, aracının içinde ölü olarak bulundu Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar Kayınpederinin vurduğu damat, kanlar içerisinde sığındığı benzinlikte can verdi Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı