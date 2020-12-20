KISITLAMADA SULTANAHMET MEYDANI'NA TURİST AKINI - Son Dakika

KISITLAMADA SULTANAHMET MEYDANI'NA TURİST AKINI
20.12.2020 15:24
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Sultanahmet Meydanı'na akın etti.
Koronavirüs
tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Sultanahmet
Meydanı'na akın etti.
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni de ziyaret eden turistler hatıra fotoğrafı çekti. Tur otobüsleri ve turist kafileleri nedeniyle Sultanahmet Meydanı'nda kalabalık yaşandı. Çok kişinin maske taktığı ancak sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü.
Görüntü dökümü:
----------------------Turistlerden detaylar-Sultanahmet Meydanı'ndan detaylar-Fotoğraf çektiren turistler
-Genel ve detay
- İstanbul
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