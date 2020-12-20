KISITLAMADA SULTANAHMET MEYDANI'NA TURİST AKINI - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Sultanahmet Meydanı'na akın etti.

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni de ziyaret eden turistler hatıra fotoğrafı çekti. Tur otobüsleri ve turist kafileleri nedeniyle Sultanahmet Meydanı'nda kalabalık yaşandı. Çok kişinin maske taktığı ancak sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü.

Görüntü dökümü:

----------------------Turistlerden detaylar-Sultanahmet Meydanı'ndan detaylar-Fotoğraf çektiren turistler

-Genel ve detay

- İstanbul