Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını - Son Dakika

Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını

03.01.2021 11:24

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler, tarihi mekanları tercih ettiler.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler, tarihi mekanları tercih ettiler. Sultanahmet Meydanı yabancı turistlere kaldı. Meydan havadan görüntülendi.

Yurt genelinde Perşembe saat 21.00'da başlayıp Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Sultanahmet Meydanı'na akın etti. Kısıtlama sayesinde tarihi yarımadanın keyfini yabancı turistler çıkardı. Sultanahmet Meydanı'nda yabancı turistler gönüllerince gezip fotoğraf çektirdi. Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını
Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını
Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını
Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını
Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını
Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını
Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını
Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını
Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını
Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını

Sultanahmet, Koronavirüs, turist, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını - Son Dakika


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