Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'na turist akını - Son Dakika

Yurt genelinde Perşembe saat 21.00'da başlayıp Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Sultanahmet Meydanı'na akın etti. Kısıtlama sayesinde tarihi yarımadanın keyfini yabancı turistler çıkardı. Sultanahmet Meydanı'nda yabancı turistler gönüllerince gezip fotoğraf çektirdi. Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi. - İSTANBUL

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