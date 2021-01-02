Kısıtlamada taksiciler boş yolda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kısıtlamada taksiciler boş yolda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

02.01.2021 01:07

Diyarbakır'da, kısıtlama saatinde kavşağa süratle giren taksiciler, bomboş yolda kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da, kısıtlama saatinde kavşağa süratle giren taksiciler, bomboş yolda kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynartepe Mahallesi Sunay Caddesi üzerinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süratle kavşağa giren 21 TT 1115 ve 21 TT 0622 plakalı otomobil sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksilerden biri takla atarak refüjde durabildi. Kazada 2 taksi şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza nedeniyle kapanan Sunay Caddesi, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

(İHA)

Kısıtlamada taksiciler boş yolda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Kısıtlamada taksiciler boş yolda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Kısıtlamada taksiciler boş yolda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Kısıtlamada taksiciler boş yolda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Kısıtlamada taksiciler boş yolda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Kısıtlamada taksiciler boş yolda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamada taksiciler boş yolda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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