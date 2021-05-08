Kısıtlamada uyuşturucu madde kullanmak için çıktığı tarihi surlardan düşen vatandaş yaralandı - Son Dakika

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Kısıtlamada uyuşturucu madde kullanmak için çıktığı tarihi surlardan düşen vatandaş yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında Surlara çıkan genç, düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Sur ilçesi Urfa Kapı bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.K., sokağa çıkma uygulaması olmasına rağmen uyuşturucu madde kullanımı için tarihi surlara çıktı. Urfa Kapı bölgesinde bulunan burcun içine giren S.K., karanlıkta dengesini kaybederek burcun içine taşların üstüne düştü. Düşerken attığı çığlıkları duyan çevredeki vatandaşlar, 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.K.'yı kanlar içerisinde yerde buldu. ilk müdahalenin ardından S.K., ambulansla hastaneye sevk edil. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.