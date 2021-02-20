Kısıtlamada ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika

Kısıtlamada ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

20.02.2021 21:47
Kısıtlamada ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekipleri, ticari taksi içerisinde 2 bin 224 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

İzmir'in Bergama ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekipleri, ticari taksi içerisinde 2 bin 224 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı uygulamada, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Bakırçay uygulama noktasında, şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan ticari taksi içerisinde yapılan detaylı aramada, araç içine zulalanmış bin 106 adet Galara, bin 118 adet Gerika isimli olmak üzere, toplam 2 bin 224 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araç içerisinde uyuşturucu haplarla yakalanan S.K.(32), B.K. (48) ve M.G. (46), polis tarafından gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kısıtlamada ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
Kısıtlamada ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Uyuşturucu, Hisarcık, Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamada ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi öldü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bir tuzağı daha bertaraf ettik Bir Zamanlar Çukurova, Esra Dermancıoğlu için çanları çalmaya başladı Yüksekova'da günlerdir korku salan kurt yakalandı Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti
Milliler, Hollanda'nın kazanmasıyla EuroBasket biletini kaptı Milliler, Hollanda'nın kazanmasıyla EuroBasket biletini kaptı         
22:13
Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti         
21:56
Yerli koronavirüs aşısının Faz-2 çalışmalarında ilk sonuçlar umut verdi Yerli koronavirüs aşısının Faz-2 çalışmalarında ilk sonuçlar umut verdi         
21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz         
20:44
Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı: 3 asker yaralandı Irak'ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı: 3 asker yaralandı         
20:33
Gülşen'in birbirinden uyumsuz kombini şaşkın bakışların odağı oldu Gülşen'in birbirinden uyumsuz kombini şaşkın bakışların odağı oldu         
19:40
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı         
17:49
Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz         
17:32
Kuş gribi ilk kez insanlara bulaştı! Rusya'da 7 kişi karantinaya alındı, DSÖ bilgilendirildi Kuş gribi ilk kez insanlara bulaştı! Rusya'da 7 kişi karantinaya alındı, DSÖ bilgilendirildi         
16:35
Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular         
14:52
İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi         
11:47
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü         
11:40
Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor         
11:11
Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir         
10:55
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada         
10:42
İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır         
10:21
İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2021 22:31:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamada ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei