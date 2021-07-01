Üye Girişi
Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı - Son Dakika

Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı

01.07.2021 12:14
Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı, System.String[]

Korona virüs kısıtlamaları döneminde Muğla'da torunlarını büyüten çift, kısıtlamaların kaldırılması sonrasında hayallerini gerçekleştirmek için karavanlarına atlayarak Türkiye turuna çıktı.

Korona virüs kısıtlamaları döneminde Muğla'da torunlarını büyüten çift, kısıtlamaların kaldırılması sonrasında hayallerini gerçekleştirmek için karavanlarına atlayarak Türkiye turuna çıktı. İlk olarak Kastamonu'da kamp yapan çift, doğal güzelliklerin ve hayallerini gerçekleştirmenin tadını çıkarıyor.

Muğla'da yaşayan ve korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların gevşetilmesiyle Varlı çifti, kendileri gibi karavancı arkadaşlarıyla birlikte Türkiye turuna çıktı. Yaklaşık 4 ay sürmesi planlanan karavanla Türkiye turunda ilk olarak Karadeniz'e gelen Varlı çift, Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Yumurtacı Göleti'nde kamp yaptı. Çalışırken hayalini kurduklarını fakat bu torunları nedeniyle bu hayallerini bir süre daha ertelemek zorunda kalan Varlı çifti, torunlarını da büyüttükten sonra Türkiye'yi gezmeye başladı. Gezdikleri yerlerin tarihi ve doğal güzelliklerini sosyal medya hesapları aracılığıyla takipçileriyle paylaşan çiftin amacı, Türkiye turunu tamamlayıp, pandemi sonrası sınırların açılmasıyla yurt dışı turuna çıkmak.

"Sayın Valimize bizlere gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz"

Muğla'nın Fethiye ilçesinden Kastamonu'ya geldiklerini söyleyen Kadriye Varlı, "6 yıldır karavancıyız. Doğasever üç arkadaş, Batı Karadeniz turuna çıktık. Batı Karadeniz'in yaylaları, doğa güzellikleri, orman örtüsü gibi tahmin edemeyeceğimiz kadar güzellikleriyle karşılaştık. Sağ olsun Kastamonu Valimiz bizlere son derece ilgili davrandı. İhtiyaçlarımı sordu, bizleri karavanda ziyaret etti. Bizleri makamında ağırladı ve Kastamonu'da karavan turizmini geliştirebilmek için neler yapılabileceğiyle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Son derece ilgili ve alakalı yönetimlerden hoşnuduz. Şu anda Daday Yumurtacı Göleti'nin etrafındayız. Buraları çok beğendik, çok güzel. Kastamonu'nun bütün ilçelerini dolaşacağız. Kastamonu'ya gelmeyi düşünen bütün karavancı arkadaşlara burayı ilçeleriyle birlikte doğal güzelliklerini görmeye davet ediyorum" dedi.

"Kastamonu'nun bütün güzelliklerini dolaşacağız"

Kastamonu'nun bütün ilçelerini ve tarihi kültürel yerlerini gezeceklerini söyleyen Kadriye Varlı, "Kastamonu'nun kanyonlarını, Daday, Azdavay ve Yenipazar gibi bütün ilçelerindeki doğal güzelliklerini, tarihi yerlerini, tabiat parklarını, pandemiden uzak olarak doğayla baş başa kalarak bu güzellikleri hem kendimiz hazmedeceğiz hem de diğer karavancı arkadaşlara sosyal medya hesaplarımızdan anlatarak bu güzellikleri herkesin tanımasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Torunlarımı büyüttükten sonra Türkiye'yi gezmeye çıktık"

Emekli öğretmen olduğunu belirten Kadriye Varlı, "Çalışırken torunlarımı ve çocuklarımı çok rahat büyütemedim. Emekli olduktan sonra iki torunumu da büyüttüm, okula başlattım. Bende pandemili günlerde doğayla baş başa olmak için hayatımın üçüncü kısmı dediğim kısmını kendim için doğada baş başa yaşamak için ayırdım. Birinci dönem hayatımızın meslek dönemi, ikinci dönem torunları büyütme zamanı, üçüncü zamanda emeklilikle doğayla baş başa yaşama zamanı. Bizlerde şu an o aşamadayız, herkese de tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.

"Eşimin hayaliydi, şimdi onu gerçekleştiriyoruz"

Eşinin, yurtdışı seyahatlerinde karavanları gördüğü zaman son derece ilgili olduğunu ifade eden Varlı, şöyle konuştu: "Eşimin hayaliydi. Torunlarımızda okula başlayınca karar verdik ve 6 yıl önce hemen ilk hedefimiz olan Balkanlara gezmeye gittik. Orada karavan yaşantısının ne kadar fazla olduğunu görünce çok hoşnut olmuştuk. Tarihi ve doğal güzelliklerle ülkemiz hiçbir Avrupa ülkesine değişilmez"

"Uzun yıllardır karavan hayali kuruyorduk, sonunda gerçekleştirdik"

Uzun zamandır karavan hayali kurduğunu söyleyen Nadir Varlı ise, "Torunlardan ötürü bir türlü cesaret edemedik. Torunlara 5'er yıl baktık. Bu işe bizde 60 yaşından sonra başladık. 6 yıldır da karavanla gezinti yapıyoruz. Çokta güzel bir olay, herkese tavsiye ederim. Buraya da Batı Karadeniz turu olarak geldik. Akçakoca'dan girdikten sonra Daday ilçesine kadar geldik. Kastamonu'nun çok güzel olduğunu gördük. Özellikle yaylaları, göletleri, tarihi ve kültürel yapısı bizleri bir hayli etkiledi. Kastamonu'nun bütün ilçelerini sahilde dahil olmak üzere her tarafını gezip dolaşacağız. Burasının her türlü güzelliklerini görmek istiyoruz. Bunları da kendi sosyal medya hesaplarımızda paylaşarak karavanlı arkadaşlarımıza anlatıyoruz" dedi.

"Karavanla 4 ay boyunca tüm Türkiye'yi gezeceğiz"

Karavancılığın özgürlük olduğunu anlatan Nadir Varlı, şunları kaydetti: "Pandemiden de kaçıyoruz. Kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Kendi ülkemiz çok güzel. Yurtdışında da gezdik. Kendi ülkemizin bu güzelliklerini önce bir bitirelim diyoruz, ondan sonra yurtdışını gezmeyi hedefliyoruz. Örneğin 2 yıl önce pandemi olmadan Norveç'i gezmeye gidecektik. Pandemiden dolayı kaldı, gidemedik bir türlü olmadı. Önce pandemi bitsin, ülkemizi bir gezelim. Allah nasip ederse Kastamonu'dan sonra Kurban Bayramı akabinde Doğu bölgesini gezeceğiz. Oradan Güneydoğu Bölgesine geçeceğiz. Oradan Akdeniz'e ineceğiz. 3-4 ay boyunca bu şekilde bir gezimiz olacak" - KASTAMONU

Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı
Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı
Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı
Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı
Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı
Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı
Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı
Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı
Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı
Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı
Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı

Koronavirüs, Kastamonu, Türkiye, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üniversite öğrencilerine can sıkıcı haber! Katkı payına yüzde 10 zam geldi 12:09 Üniversite öğrencilerine can sıkıcı haber! Katkı payına yüzde 10 zam geldi Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam 11:59 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü 11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi 11:26 Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu 11:06 Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi 10:50 Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi
Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı 10:48 Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu 09:57 Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu

Son Dakika Haberleri
12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
12:08 Üniversite öğrencilerine can sıkıcı haber! Katkı payına yüzde 10 zam geldi
11:58 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam
11:52 YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı
11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı
11:10 Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu
11:06 Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu
10:53 Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı
Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık         
12:11
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı         
11:53
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu         
11:06
Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı         
10:53
Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek         
10:49
Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi         
10:20
Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz         
09:17
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı         
08:07
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 12:28:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement