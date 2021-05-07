KISITLAMADA TURİSTLER PLAJLARA AKIN ETTİ - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 17 günlük 'tam kapanma'dan muaf olan turistler, plajlara akın etti.

Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyu sıcaklığının 22 derece, nem oranının yüzde 59 ölçüldüğü Alanya'da kısıtlamadan muaf olan turistler, ilçenin dünyaca ünlü plajlarına akın etti. Turistler, güzel havanın tadını denize girip güneşlenerek çıkardı. Belarus vatandaşı Anna Volkova (30), ilçeyi çok sevdiğini belirterek, 'Alanya'ya daha önce de çok kez geldim. Burası çok güzel. Burada hiçbir sorun yok. Burada olduğum için çok mutluyum. Mısır, Londra gibi yerlere gitmeye gerek yok. Burada hiçbir problem yok. Buranın havası çok güzel. Herkes buraya gönül rahatlığıyla gelebilir" dedi. Kısıtlama döneminde dışarıda insan olmadığını söyleyen Volkova, 'Bu yüzden sokakta sadece turistler var. Bundan dolayı da çok mutluyum. Turistler rahatlıkla gezebiliyor, yemek yiyebiliyor, alışveriş yapabiliyor" diye konuştu.