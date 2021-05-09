KISITLAMADA TURİSTLERİN DENİZ KEYFİ - Son Dakika

KISITLAMADA TURİSTLERİN DENİZ KEYFİ

ANTALYA'da Konyaaltı sahili, tam kapanma kısıtlamasından muaf turistlere kaldı.

ANTALYA'da Konyaaltı sahili, tam kapanma kısıtlamasından muaf turistlere kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve 17 gün sürecek tam kapanma devam ediyor. Kapanma önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle turizm kenti Antalya'daki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Caddelerde polis ekipleri araçları durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Kentte hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşınca, sıcak havadan bunalan kısıtlamadan muaf turistler, Konyaaltı sahiline geldi. Turistler, denizin ve kumda güneşlenmenin tadını çıkarttı. Bazı turistler kumların üzerinde güneşlenirken, bazıları da sıcaklığı 23 dereceyi bulan denizde serinledi.

YORUMLAR (1) sinirli programci: Orada denize girenlerin %80'inin turist degil yerlesik yabancilar olduguna adim gibi eminim. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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