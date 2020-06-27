Kısıtlamada uygulamaya takıldı, 'Hacıyım yalan söylemem' televizyonum bozuktu dedi - Son Dakika

Kısıtlamada uygulamaya takıldı, 'Hacıyım yalan söylemem' televizyonum bozuktu dedi

- Kısıtlamada uygulamaya takıldı, 'Hacıyım yalan söylemem' televizyonum bozuktu dedi Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama noktasında durdurulan bir otomobildeki kişi polislere televizyonunun bozuk olduğunu belirterek, " Hacıyım yalan söylemem' diyerek cebinden hacı kartı...

- Kısıtlamada uygulamaya takıldı, 'Hacıyım yalan söylemem' televizyonum bozuktu dedi

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KARABÜK - Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama noktasında durdurulan bir otomobildeki kişi polislere televizyonunun bozuk olduğunu belirterek, " Hacıyım yalan söylemem' diyerek cebinden hacı kartı kimliği çıkarıp polisleri ikna etmeye çalıştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle 81 ilde kısmi olarak başlatılan kısıtlamada Karabük'te kentin giriş ve çıkışları olmak üzere şehir içi alanlarında polis noktaları oluştu. Sabah 09.30 ile 15.30 saatleri arasında başlayan kısmi kısıtlama doğrultusun kentin girişi olan demir çelik kavşağında polis ekipleri kontrol için bir otomobili durdu. Otomobilde bulunan bir kişinin cezaevinden 31 Mayıs'a kadar izinli olduğu belgenin tarihinin geçtiğini belirleyen ekipler olay yerine Asayiş ekibi istedi. Yapılan incelemede şahsın izin süresinin Temmuz sonuna kadar uzatıldığı tespit edildi.

Kastamonu'nun Yelişova köyünden Ankara'ya hasta ziyaretine gittiklerini ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'ya varmadan yoldan geri döndürüldüklerini söyleyen şahsılar bu kez Karabük'teki uygulama noktasına takıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu söyleyen polisleri ikna etmeye çalışan şahsı, " Sabah erkenden Ankara'ya gitmek için yola çıktık. Komşumuz kalp krizi geçirmişti. Ancak yasak olduğundan yoldan bizi geri çevirdiler. Kendim hacıyım ben yalan konuşmam, Hiç haberim falanda yok, televizyonum da arızalı" diyerek cebinden umre için verilen tanıtım kartını gösterdi. Ekiplerin hiçbir yerde durmadan evlerine gitmeleri için uyardığı 4 kişi otomobile binerek köylerinin yolu tuttu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Karabük, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kısıtlamada uygulamaya takıldı, 'Hacıyım yalan söylemem' televizyonum bozuktu dedi - Son Dakika

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