Kısıtlamada uygulanan cuma namazı esnekliğinde vatandaşlar camileri doldurdu - Son Dakika

Kısıtlamada uygulanan cuma namazı esnekliğinde vatandaşlar camileri doldurdu
01.01.2021 13:57
Kısıtlamada uygulanan cuma namazı esnekliğinde vatandaşlar camileri doldurdu Türkiye genelinde dün akşam saat 21.00 itibarı ile başlayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan cuma namazı esnekliği ile vatandaşlar camileri doldurdu.
Kısıtlamada uygulanan cuma namazı esnekliğinde vatandaşlar camileri doldurdu
MARDİN - Türkiye genelinde dün akşam saat 21.00 itibarı ile başlayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan cuma namazı esnekliği ile vatandaşlar camileri doldurdu.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında perşembe akşamı saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı esnekliği uygulandı. Mardin'de vatandaşlar, evlerine yakın camilerde korona virüs tedbirlerine uyarak saf tuttu.
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