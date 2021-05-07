Son dakika haberleri: Kısıtlamada uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kısıtlamada uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan şahıs kendisini görüntüleyen gazetecilere "biz terörist miyiz ?" diyerek tepki gösterdi

AKSARAY - Aksaray'da devriye gezen asayiş ekiplerinin durumundan şüphelendiği 1'i çocuk 1'i yabancı uyruklu 4 kişinin içinde bulunduğu park halindeki otomobilde esrar maddesi ele geçirildi.

Olay, Pamucak Mahallesi Pamucak Caddesi üzerinde yaşandı. Caddede devriye gezen Asayiş Şubesi ekipleri park halindeki 68 ACC 550 plakalı Renault marka otomobil içerisindeki yabancı uyruklu Ümid Ç. Volkan K. (14), Levent K. ve Yasin A.'nın durumundan şüphelenerek inceleme yaptı. Şahısların Genel Bilgi Taramasını yapan polis ekipleri şahısların üzerinde yaptığı aramada bir miktar esrar ele geçidi. Bunun üzerine 4 şahısta gözaltına alınarak sağlık kontrolü için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Şahıslar buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 4 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer liradan toplamda 12 bin 600 TL ceza uygulanırken, maske takmamaktan da 900'er liradan toplamda 3 bin 600 TL ceza uygulandı.