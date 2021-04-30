Kısıtlamada yüzme keyfi - Son Dakika

Bursa'nın İznik Gölü'nde kısıtlamaya aldırış etmeden suya giren 2 genç, boş sahilin tadını çıkarttı.

Türkiye'nin dört bir yanında uygulanan tam kısıtlamayla rağmen, vatandaşların kuralları hiçe saymaları pes dedirtti. Ancak Bursa'nın İznik ilçesinde ise, yasağı delen 2 gencin masum tavırları dikkatlerden kaçmadı. İznik Gölü'ne gelen yakın mahallelerden 12 ile 17 yaşlarındaki iki genç havanın sıcak olmasını fırsat bilerek göle girdi. Büyük olan çocuk hiç hareket etmeden suyun içinde dururken, küçük olanın ise yüzmeyi öğrenmeye çalışması dikkat çekti.

Havaların tam ısınmaması sebebiyle soğuk olan sudan çıkan gençler daha sonra evlerine doğru hareket etti. - BURSA