Kısıtlamadaki serbestlik belgesinin tarihine uzatma - Son Dakika

Kısıtlamadaki serbestlik belgesinin tarihine uzatma

02.05.2021 22:13
Kısıtlamadaki serbestlik belgesinin tarihine uzatma, System.String[]

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla kısıtlamadaki serbestlik belgesinin tarihi uzatıldı.

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla kısıtlamadaki serbestlik belgesinin tarihi uzatıldı.

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından "Daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevliler tespit edilmiştir.

Hem muafiyet kapsamında bulunan işkollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının sürdürülmesi ve hem de muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 29/04/2021 tarihli ve 7705 sayılı Genelgesiyle;

E-başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasına,

Ek'te belirtilen yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formuna,

dair usul ve esaslar belirlenmiştir" duyurusu yapıldı.

Kurul, muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izin görev belgesi alma imkanı olmayanlarla ilgili olarak herhangi bir sorun yaşanmaması için şu kararların alındığını duyurdu:

"Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişilerin başvurularının değerlendirildiği, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden 02.05.2021 saat 17.00'ye kadar 2.677.000 başvuru gerekli sorgulamalar yapılarak neticelendirilmiş ve ilgili vatandaşlarımız için çalışma izni görev belgesi düzenlenmiştir.

Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alma imkanı olmayan;

İşyeri sahipleri,

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,

Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları,

gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyon Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır.

Tam kapanma döneminde; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbir alınmış/alınmakta olmasına rağmen, bu işkollarında zorunlu bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için;

1. Daha önceki İçişleri Bakanlığı'nın 29/04/2021 tarihli ve 7705 sayılı Genelgesiyle yeni oluşturulan "çalışma izni görev belgesi formunun" 5 Mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli olacağı bildirilmişti. Muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek "çalışma izni görev belgesi formunun" geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.

2. Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e-devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınmasının, gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği açıktır. Bu çerçevede Ek'teki forma uygun şekilde manuel çalışma izni görev belgesi düzenlenmesi, e-başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılabilecek bir uygulamadır.

3. Öte yandan kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgeleri rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgeleri ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulacaktır. Bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirilecektir.

Bir yılı aşkın süredir aziz milletimizin çeşitli fedakarlıklarda bulunduğu, başta sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm denetim ekiplerinde görev alan personelin büyük bir özveriyle görev yaptığı ve hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, salgın nedeniyle katlanmak durumunda kalınan toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemlidir.

Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verildi." - KAYSERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, E Devlet, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamadaki serbestlik belgesinin tarihine uzatma - Son Dakika


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