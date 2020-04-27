Kısıtlamadan hemen sonra yaşanan kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kısıtlamadan hemen sonra yaşanan kazada 4 kişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ANTALYA - Manavgat- Antalya Karayolu Hatipler mevkiinde kısıtlama kalktıktan hemen sonra iki otomobilin servis yolunda çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Manavgat - Antalya D-400 Karayolu üzerinde gece saat 24: 20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Mesut Cenan Konal'ın kullandığı 07 JN 207 plakalı otomobil servis yolunda karşı yönden gelmekte olan Enis Akboğa'nın kullandığı 35 FU 467 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada otomobil sürücüleri sürücü Mesut Cenan Konal ve Enis Akboğa ile araçlarda yolcu olarak bulunan Emine Nursel Konal ile Murat Demir yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.