Kısıtlamadan kaçış trafiği Bolu'ya ulaştı - Son Dakika

Kısıtlamadan kaçış trafiği Bolu'ya ulaştı

29.04.2021 09:41

Kısıtlamadan kaçış trafiği Bolu'ya ulaştı TEM'in Bolu Dağı geçişinde tam kapanmaya saatler kala yoğun trafik Türkiye genelinde bugün başlayacak ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala yola çıkan tatilciler TEM'in Bolu Dağı Ankara yönünde trafik...

Kısıtlamadan kaçış trafiği Bolu'ya ulaştı

TEM'in Bolu Dağı geçişinde tam kapanmaya saatler kala yoğun trafik

BOLU - Türkiye genelinde bugün başlayacak ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala yola çıkan tatilciler TEM'in Bolu Dağı Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Türkiye'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan ve bugün saat 19.00'da başlayıp Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların dün başlayan yolculukları devam ediyor. Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için sabah erken saatlerde yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik yoğunluğun giderek artması sebebiyle özellikle dinlenme tesisi girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşuyor.

TEM'in Ankara yönünde ulaşımın yoğunlaşmasıyla birlikte polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güzergahtaki önemli noktalarda görev aldı. Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı özellikle emniyet şeritlerini açık tutabilmek için sürücüleri uyarıyor.

Kısıtlamadan kaçış trafiği Bolu'ya ulaştı
Kısıtlamadan kaçış trafiği Bolu'ya ulaştı
Kısıtlamadan kaçış trafiği Bolu'ya ulaştı
Kısıtlamadan kaçış trafiği Bolu'ya ulaştı
Kısıtlamadan kaçış trafiği Bolu'ya ulaştı
Kısıtlamadan kaçış trafiği Bolu'ya ulaştı

Ramazan Bayramı, TEM Otoyolu, Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamadan kaçış trafiği Bolu'ya ulaştı - Son Dakika


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