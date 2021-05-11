KISITLAMADAN MUAF ÇİFTÇİ HİNDİSTAN CEVİZİ KABUĞUNDAN DOMATES ÜRETİYOR - Son Dakika

Antalya'da kısıtlamadan muaf üreticiler, 40 dereceyi bulan serada koronavirüs tedbirlerine uyarak maske ve mesafeli çalışıyor.

Toprak yerine Hindistan cevizi kabuğuyla üretim yapan çiftçi Hasan Aydın, haftada 35 ton domates hasat ediyor.

Turizm kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf çiftçiler, üretimin aksamaması için 17 günlük tam kapanmada üretime devam ediyor. Sabah erken saatlerde seralarına giden üreticiler, ürünlerinin hem bakımını yaptı hem de hasat için hazırlandı. Öğle saatlerinde serada 40 dereceleri bulan sıcaklığa dayanan üreticiler, maske ve fiziki mesafeye uygun çalışıyor.

Aksu ilçesinde topraksız üretim yapan Hasan Aydın, serasında toprak yerine Hindistan cevizi kabuğu kullanıyor. Bu sistemde fideler, Hindistan cevizi kabuklarının içine dikiliyor. Bu şekilde hem topraktan gelen hastalıkların önüne geçiyor hem de sürekli toprağa bakım yapmak masrafından tasarruf ediyor. Hindistan cevizi kabuğundan ürettiği domateslerin fideleri ise yaklaşık 5 metre uzunluğa ulaşıyor.

Haftada 35 ton ürün topladığını anlatan Hasan Aydın, "Vatandaş dışarı çıkmasın, kurallara uysun. Biz üreticiler olarak her zaman işimizin başındayız. Onlar için taze üretmeye devam ediyoruz. Maskelerle serada çalışmak zor oluyor ama kurallara uymak zorundayız" dedi.