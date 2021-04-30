Kısıtlamadan muaf Eminönü esnafı turistlere hizmet veriyor

İSTANBUL - Tam kapanma kararının uygulandığı ilk günde Eminönü'nde kısıtlamadan muaf esnaf çalışmalarına devam ediyor. Esnaf, kısıtlamadan muaf tutulan turistlere hizmet veriyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 17 Mayıs'a kadar devam edecek tam kapanma uygulanmaya başladı. 17 günlük 'tam kapanma' kararının uygulandığı ilk günde gıda sektöründe faaliyet gösterip kısıtlamalardan muaf tutulan işletmeler çalışmalarına devam ediyor. Özellikle turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgelerden olan Eminönü'nde esnaf, turistlere hizmet vermek için dükkanlarını açtı. İşlerinin durgun olmasına rağmen gıda sektöründe bir eksiklik olmaması için dükkanlarını açan esnaf, kısıtlamaların ardından normale dönmeyi umut ediyor.

Kısıtlamanın ilk gününde çalışmalarına devam eden Eminönü esnafı Hasan Öner, "Sağlığımızın korunması için tedbirlerin alınması gerekiyordu. Gıda sektöründe faaliyet gösterdiğimiz için muafiyetimiz var. Dükkanlarımızı açıyoruz. İşlerimiz durgun buna rağmen kısıtlamadan muaf olan turistlere hizmet veriyoruz. Saat 17.00'a kadar dükkanlarımız açık. Sağlık her şeyden önce gelir, tedbirlerle birlikte normalleşmeye dönmeyi umuyoruz" dedi.