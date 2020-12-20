Kısıtlamadan muaf olan bağışçılar kan verdiler - Son Dakika

Kısıtlamadan muaf olan bağışçılar kan verdiler

20.12.2020 11:08

Kısıtlamadan muaf olan bağışçılar kan verdiler Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kurumlardan birisi de Kızılay'ın Kan Bağışı merkezleri oldu.

Kısıtlamadan muaf olan bağışçılar kan verdiler

ÇORUM - Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kurumlardan birisi de Kızılay'ın Kan Bağışı merkezleri oldu.

Kış mevsimi ve korona virüs nedeniyle kan stoklarının kırmızı alarm vermesi üzerine Kızılay'ın yaptığı kan bağışı çağrısına Çorumlular duyarsız kalmadı.

Gerek hastanelerde acil kan bekleyen hastalar gerekse pandemi nedeniyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için kan bağışçıları, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Kızılay'ın sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar kan bağışı için Kan Bağışı merkezine gelerek bağışta bulundu.

Kan bağışçılarından Gül Ahlatcı Elmas, üzerine düşen vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmek için kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Kan stoklarında meydana gelen azalmadan dolayı herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Sağlıklı olan herkes kan bağışında bulunmalı" dedi.

Her ünite kanın üç can olduğunu dile getiren İsmail Aksoy ise, "Kazancımız üç can olsun, kaybımız sıfır olsun" diye konuştu.

Düzenli olarak verdiklerini ve ailecek kan bağışında bulunduklarını dile getiren Zeliha-Necati Demiray çifti ise, "Güzel bir duygu. Herkesi bekliyoruz. Yarın hepimizin kan ihtiyacı olabilir. Onun için duyarlı tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dediler.

Kısıtlamadan muaf olan bağışçılar kan verdiler
Kısıtlamadan muaf olan bağışçılar kan verdiler
Kısıtlamadan muaf olan bağışçılar kan verdiler
Kısıtlamadan muaf olan bağışçılar kan verdiler
Kısıtlamadan muaf olan bağışçılar kan verdiler
Kısıtlamadan muaf olan bağışçılar kan verdiler
Kısıtlamadan muaf olan bağışçılar kan verdiler

Koronavirüs, Kan Bağışı, Kızılay, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamadan muaf olan bağışçılar kan verdiler - Son Dakika


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