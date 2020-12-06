Kısıtlamadan muaf olan tarım işçileri sınırda zeytin topladı

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Şanlıurfa'daki işçiler, Suriye sınırında yer alan tarlalardaki ağaçlardan zeytin topladı.

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan işçiler, tarlada çalışmaya devam etti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yer alan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü'nde çalışan işçiler, kısıtlamanın olduğu hafta sonu çalışmaya devam etti. Kısıtlamadan muaf olan Gümüşsuyu ve Beyazkule sahasındaki 310 işçi, Suriye sınırındaki ağaçlardan zeytin topladı. Zeytinleri kasalara koyan işçiler, traktörlere yükleyerek depoya götürdü.

Tarlada çalışan işçilerden sorumlu olan Azmi Çelik, Ceylanpınar'daki zeytinlerden elde edilen yağın kalite bakımından çok iyi olduğunu belirtti. - ŞANLIURFA