Kısıtlamadan muaf olanların 1 Mayıs mesaisi - Son Dakika

Kısıtlamadan muaf olanların 1 Mayıs mesaisi
01.05.2021 15:18
SAMSUN'da, tam kapanmadan muaf bazı meslek gruplarında çalışanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü görevlerinin başında geçirdi.
SAMSUN'da, tam kapanmadan muaf bazı meslek gruplarında çalışanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü görevlerinin başında geçirdi.
Salgınla mücadele kapsamında yurt genelinde 'tam kapanma' uygulaması sürerken, kısıtlamaya denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Samsun'un cadde ve sokakları boş kaldı. Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları dahil kısıtlamadan muaf bazı meslek gruplarında çalışanlar, 1 Mayıs'ı işlerinin başında geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan Engin Kar, "Çalışmamıza devam ediyoruz. Bizde durmak yok, hizmet vermek için çalışıyoruz. İşlerimiz bitene kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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