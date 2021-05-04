Tam kapanmada 7 milyon 30 bin 446 kişiye çalışma izni - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 7 milyon 30 bin 446 kişiye 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma sürecinin 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona ereceği hatırlatıldı. Bu süreçte, şu ana kadar muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik e-Devlet üzerindeki İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlendiği belirtildi. Muafiyet kapsamında olduğu halde sistemsel yoğunluk nedeniyle e-Başvuru sisteminden 'çalışma izni muafiyet belgesi' alınamayan durumlarda, işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, manuel doldurulan çalışma izni muafiyet formlarının ise 7 Mayıs Cuma günü saat 24.00'e kadar geçerli olacağı kaydedildi.Öte yandan muafiyet kapsamında olmadığı halde çalışma izni belgesi düzenleyenlere ve diğer tedbirlere yönelik denetimlere, ülke genelinde 9 bin 572 uygulama noktasında, 99 bin 160 personelle devam edildiği belirtildi.