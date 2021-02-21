Kısıtlamadan muaf turistler Sapanca'da güzel havanın tadını çıkardı - Son Dakika

Kısıtlamadan muaf turistler Sapanca'da güzel havanın tadını çıkardı

21.02.2021 18:07
Kısıtlamadan muaf turistler Sapanca'da güzel havanın tadını çıkardı, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dışındaki turistler, güzel havada keyifli vakit geçirdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dışındaki turistler, güzel havada keyifli vakit geçirdi.

Yeşili, doğası ve gölüyle turistlerin cazibe merkezi olan Sapanca'da güzel havayı fırsat bilen yabancı turistler, sahilleri doldurdu.

Özellikle Sapanca Sahili'ne ilgi gösteren Arap turistler, sahil boyunca yürüyüş yaptı ve teknelerle gölde gezintiye çıktı.

İlçedeki doğal güzellikleri de gezen turistler, güzel havada yeşilin ve doğanın tadını çıkardı.

İlçe esnafı da turistlerin ilgisinden memnun oldu.

Sahil kesiminde restoran işleten Ahmet Erdoğan, AA muhabirine, kısıtlama günlerinde yabancı turistlere hizmet verdiklerini söyledi.

Salgın tedbirlerine uyduklarını dile getiren Erdoğan, "Elimizden geldiğince Sapanca'daki Arap turistleri ağırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kafe işletmecisi Mehmet Ali Vatan ise kısıtlamadan muaf turistlerin, ilçeye ilgi göstermesini sevinçle karşıladıklarını kaydetti.

Turistlerin turlarla geldiğini ve sahil kesiminin hafta içine göre daha hareketli olduğunu aktaran Vatan, "Hafta sonu turistler Kartepe'ye çıkıyorlar, Maşukiye'ye ve oradan Sapanca Sahili'ne iniyorlar, sonra İstanbul'a dönüyorlar. Satışlarımız hafta içine nazaran daha iyi." diye konuştu.

Hisarcık, Sapanca, Sakarya, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kısıtlamadan muaf turistler Sapanca'da güzel havanın tadını çıkardı - Son Dakika


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