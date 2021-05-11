Kısıtlamadan muaf turistlere, denizden 2 dilde koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Kısıtlamadan muaf turistlere, denizden 2 dilde koronavirüs uyarısı

11.05.2021 11:54

ANTALYA'da deniz polisi, güneşlenip denize giren kısıtlamadan muaf turistleri, son teknoloji bottan yaptığı İngilizce ve Rusça anonslarla fiziki mesafe ve maske konusunda uyardı.

ANTALYA'da deniz polisi, güneşlenip denize giren kısıtlamadan muaf turistleri, son teknoloji bottan yaptığı İngilizce ve Rusça anonslarla fiziki mesafe ve maske konusunda uyardı.

17 günlük tam kapanma döneminde turizm kenti Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin turizm destinasyonlarında kısıtlamadan muaf turistler tatillerini sürdürüyor. Antalya'nın Konyaaltı sahili de kısıtlamadan muaf turistlere kaldı. Sahil boyunca gezici polis ekipleri sahilde turist gibi davranan ve kısıtlamaya uymayan yerleşik yabancıları tespit etmek için pasaport kontrolü yaptı.

'SON TEKNOLOJİ BOTLA DENETİM'Sadece sahilde değil, denizden de denetimler sürdü. Deniz polisi, Türkiye'de yalnızca 3 adet bulunan son teknoloji kalekol botla sahil boyunca denizden denetim yaptı. Yakınlaştırma ve termal özellikli kamera ile donatılan bottan İngilizce ve Rusça anons yapan polis, turistlerin maske ve fiziki mesafe konusunda duyarlı olmaları uyarısında bulundu.Deniz Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Uğur Arı, denetimleri tam kapanma süresince artırdıklarını söyledi. Denizden ve karadan destekçi ekiplerle koordineli şekilde yapılan denetimlerle herhangi olumsuz olayların da önüne geçtiklerini ifade eden Arı, "İngilizce ve Rusça anonslarla turistlere maske ve mesafeyi hatırlatıyoruz. Tepkilerinin olumlu olduğunu görüyoruz. Olumsuzluk olunca da anında müdahale ediyor, sahildeki ekiplere bilgi veriyoruz. Müdahale edilerek olumsuzlukların önüne geçiliyor" dedi.

Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Antalya'da bulunan kalekol bot, son teknolojik özellikleriyle dikkati çekiyor. Tamamen dijital yönetilen bu bot, olduğu yerde joystick ile 360 derece döndürülüp sağa-sola, ileri-geri ve çapraz ilerleyebiliyor. Termal kamera sayesinde düzensiz göçmenlerin tespitinde kullanılan kameralarla donatılmış bu bot, 40 Knot hıza çıkabiliyor.


Kısıtlamadan muaf turistlere, denizden 2 dilde koronavirüs uyarısı
Kısıtlamadan muaf turistlere, denizden 2 dilde koronavirüs uyarısı
Kısıtlamadan muaf turistlere, denizden 2 dilde koronavirüs uyarısı
Kısıtlamadan muaf turistlere, denizden 2 dilde koronavirüs uyarısı
Kısıtlamadan muaf turistlere, denizden 2 dilde koronavirüs uyarısı
Kısıtlamadan muaf turistlere, denizden 2 dilde koronavirüs uyarısı
Kısıtlamadan muaf turistlere, denizden 2 dilde koronavirüs uyarısı
Kısıtlamadan muaf turistlere, denizden 2 dilde koronavirüs uyarısı
Kısıtlamadan muaf turistlere, denizden 2 dilde koronavirüs uyarısı
Kısıtlamadan muaf turistlere, denizden 2 dilde koronavirüs uyarısı
Kısıtlamadan muaf turistlere, denizden 2 dilde koronavirüs uyarısı
Kısıtlamadan muaf turistlere, denizden 2 dilde koronavirüs uyarısı

Konyaaltı Sahili, İngilizce, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamadan muaf turistlere, denizden 2 dilde koronavirüs uyarısı - Son Dakika


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