Kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu

12.05.2021 14:28

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge kapsamında kısıtlamadan arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde muaf tutulan şehit aileleri kabristan ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge kapsamında kısıtlamadan arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde muaf tutulan şehit aileleri kabristan ziyaretinde bulundu.

Yayımlana genelge gereği şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Arife günü şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulunan aileler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve emniyet mensupları Asri Mezarlığı'nda şehitlik ziyaretinde bulunarak kabristanlara karanfil bıraktı.

Kabristan ziyaretinde bulunan Samsunlu şehit Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı, AA muhabirine, devletin duyarlılık göstererek şehit ailelerini kapsayan özel genelge kısıtlamadan muaf tutuldukları için memnun olduğunu bildirdi. Kardeşinin Doğubayazıt Devlet karayolunun Pamuk Geçidi mevkisini kesen PKK terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen 4 kahraman astsubayımızdan biri olduğunu dile getirdi. Hamlı, "Şehit ailelerini düşünenlere teşekkür ediyoruz. Ben bir şekilde şehitlik ziyareti yaparak şehidimizle daha çok buluşabiliyorum. Ama annem yani şehidimizin annesi Bedriye Hamlı yaşı gereği bir çok kısıtlamaya tabii olması nedeniyle bu süreçte şehitlikten çok uzak kaldı. En çok annemin adına bu sokağa çıkma muafiyeti nedeniyle çok memnun olduk. Bu Arife gününün ilk saatlerinde de Samsun Asri Mezarlık şehitliğinde kabri bulunan kardeşim Şehit Astsubay İstihkam Teknisyen

Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı ile buluşmaya geldik. Duamızı okuduk, kabrini yıkayıp temizledik bizim için zor bir ziyaret ama bu da bizim olmazsa olmazımız. Şehidimiz bize gelemiyor .Şehit ailesi olarak annemle birlikte bu arife günü de biz şehidimize geldik. Diğer şehitlerimizin hayatta olan aile yakınları da bizim gibi bu özel zamanlarda şehitlerine geliyor.

Kimse böyle günlerde şehidini yalnız bırakmak istemiyor. Bu başka bir duygu. Yaşamayan bunu bilemez. "ifadelerini kullandı.

Hamlı, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda şehit olan ve 11 Mayıs'ta Manisa Akhisar'da defnedilen Piyade Teğmen Osman Alp'in ailesine de sabırlar diledi.

Kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu
Kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu
Kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu
Kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu

Ramazan Bayramı, Astsubay, Arife, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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