Son dakika haberi | Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
01.12.2020 21:57
Son dakika haber: Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kısıtlamalar bu akşam itibariyle uygulamaya geçti.
Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
BALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kısıtlamalar bu akşam itibariyle uygulamaya geçti. Saat 21 itibarı ile sokaklar sessizliğe büründü.
Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kısıtlamalardan biri olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saat 21'de başlayıp sabah 5'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması ile Balıkesir sokakları da boşaldı.
Polis ekiplerinin sıkı bir şekilde denetlediği kısıtlamada Balıkesir halkının kısıtlamalara uyduğu görüldü.
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