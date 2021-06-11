Kısıtlamalar gevşetilince "dünya kenti Ani" ziyaretçilerine kavuştu - Son Dakika

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "dünya kenti" olarak nitelendirilen Ani Ören Yeri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesini fırsata dönüştüren ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Türkiye ile Ermenistan sınırındaki Kars'ın il merkezine 48 kilometre uzaklıkta yer alan Arpaçay Vadisi yakınında bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı.

Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliği taşıyan, 11. ile 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini bünyesinde barındıran ve 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Ani Ören Yeri Antik kenti, 2016'da Dünya Mirası olarak tescil edildi.

85 hektarlık alandaki Ani, bünyesinde Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi Ebul Menucehr'in yanı sıra Amenaprgiç Kilisesi, Ani Katedrali, Dikran Honentz ve Abugamir Pahlavuni kiliseleri ve kale gibi önemli eserleri barındırıyor.

Tarihte Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani, şu sıralar yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesiyle yeniden ziyaretçilerini misafir ediyor.

Her mevsim ziyaretçi ağırlayan ancak Kovid-19 sürecinde kısıtlamaların da etkisiyle kapalı olmamasına rağmen ziyaretçi sayısı düşen ören yeri, bünyesinde barındırdığı tarihi cami, kilise, katedral gibi tarihi yapılarıyla ziyaretçilerinin beğenisini topluyor.

Ören yerine gelenlerin HES kodu sorgulaması yapılıyor

Ören yerine gelenler, girişteki özel güvenlik görevlilerince Kovid-19 virüse taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi amacıyla Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanarak içeri alınıyor.

Jandarma ekipleri de güvenlik önlemlerinin yanı sıra bölgede Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını sağlamak amacıyla denetim yapıyor.

"Kars'ın neden serhat şehri olduğunu ziyadesiyle yaşadık"

Ankara'dan Kars'a gelen Ahmet Eliaçık, AA muhabirine, Türkiye'nin her yerinde farklı güzellikler yer aldığını belirterek, "Ankara'dan buraya gelirken acaba nasıl bir yere gidiyoruz diye tereddütlerim vardı. Gelip gördükten, yaşadıktan sonra gerçekten Kars'ın neden serhat şehri olduğunu ziyadesiyle yaşadık. Özelikle bugün geldiğimiz Ani'deki kale, cami ve kiliselerinde bu serhat şehrini doyasıya yaşadık. Çanakkale nasıl Türkiye'deki herkesin görmesi gereken yerse tarihimizin başladığı Kars'ın Ani Antik Kenti de görülmesi gereken bir yer" diye konuştu.

Nilgün Çayırlı antik kenti çok beğendiklerini ifade ederek, "Ani Ören Yeri'ne girdiğimiz andan itibaren çok etkilendik, iyi ki gelmişiz. Kars'a gelen insanların kesinlikle görmeden gitmemesi gereken bir yer. Keşke uzun bir zaman dilimi olsaydı da taş taş gezebilseydik." dedi.

Ziyaretçilerden Zeliha Ergezer de Ani'nin herkesin gelip görmesi gereken yer olduğunu dile getirerek, "Görmeden gidilmemesi gereken, sınırın sıfır noktada bir yer. Düşünün diğer taraf Ermenistan bu taraf Türkiye. Anadolu'daki Türk tarihinin başlangıç noktası olan bir bölge. İyi ki gelmişim ve iyi ki buralara gelmek kısmet olmuş." ifadesini kullandı.

Gültekin Gülakan ise Kars ve Ani'ye ilk defa geldiğini söyleyerek, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın fethettiği Ani'yi herkesin görmesini tavsiye etti.