Kısıtlamalar ile boşalan sokaklar yaban hayvanlarına kaldı - Son Dakika

Kısıtlamalar ile boşalan sokaklar yaban hayvanlarına kaldı

Yerleşim yerine inen koruma altındaki Anadolu sırtlanı jandarmayı görünce hızla geldiği ormana kaçtı

GAZİANTEP - Korona virüs (covid-19) salgını nedeniyle mücadele kapsamında uygulanan dışarı çıkma kısıtlamaları ile cadde ve sokaklar yaban hayvanlarına kaldı.

Gaziantep'te korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasakları titiçlikle uygulanırken bölge insanı virüs salgınına Ramazan ayında tutulan oruç ve etkili olan sıcak havalar nedeniyle tamamen evlerine çekildi. Boşalan cadde ve sokaklar ise yaban hayvanlarına kaldı.

Devriye esnasında Anadolu sırtlanı ile karşılaştılar

Salkım Mahallesi'nde devriye atan Şehitkamil Jandarma Komutanlığı Salkım Jandarma Karakol komutanlığı ekipleri, yerleşim yeri yakınlarında koruma altında bulunan bir Anadolu sırtlanı ile karşılaştı. Leşlerle hayatta kalan ve insanlar için çok tehlikeli olan anadolu sırtlanın yiyecek aramak için bölgeye geldiği tahmin edilirken jandarma aracını gören sırtlan hızla kaçarak, geldiği ormana geri döndü.

Cep telefonu ile hayvanı görüntüleyen jandarma ekipleri çekilen foto ve videoları doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanlarına ulaştırdı.

Anadolu sırtlanı olduğu teyit edilen hayvanın popülasyonun tespit edilmesi ve koruma altına alınması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.