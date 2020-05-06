Kısıtlamalar kalkınca Madrid sokakları hareketlendi - Son Dakika

14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da, hükümetin getirdiği belirli saatlerde ve kısıtlı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma izni nedeniyle başkent Madrid'de insanlar, spor ve yürüyüş yapmak için sokaklara çıktı.