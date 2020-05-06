Son Dakika › Güncel › Kısıtlamalar kalkınca Madrid sokakları hareketlendi - Son Dakika
Kısıtlamalar kalkınca Madrid sokakları hareketlendi
6 saat önce
14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da, hükümetin getirdiği belirli saatlerde ve kısıtlı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma izni nedeniyle başkent Madrid'de insanlar, spor ve yürüyüş yapmak için sokaklara çıktı.
14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da, hükümetin getirdiği belirli saatlerde ve kısıtlı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma izni nedeniyle başkent Madrid'de insanlar, spor ve yürüyüş yapmak için sokaklara çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:13 Kaynak: AA
Son Dakika Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum