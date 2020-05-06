Kısıtlamalar kalkınca Madrid sokakları hareketlendi - Son Dakika

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Kısıtlamalar kalkınca Madrid sokakları hareketlendi
6 saat önce
14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da, hükümetin getirdiği belirli saatlerde ve kısıntılı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma izni nedeniyle başkent Madrid'de insanlar, spor ve yürüyüş yapmak için sokaklara çıktı.
14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da, hükümetin getirdiği belirli saatlerde ve kısıntılı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma izni nedeniyle başkent Madrid'de insanlar, spor ve yürüyüş yapmak için sokaklara çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:17 Kaynak: AA
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