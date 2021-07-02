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Kısıtlamalar kalktı, alışveriş merkezleri sıkı tedbirlerle çalışmaya başladı - Son Dakika

Kısıtlamalar kalktı, alışveriş merkezleri sıkı tedbirlerle çalışmaya başladı

02.07.2021 15:36

Kısıtlamalar kalktı, alışveriş merkezleri sıkı tedbirlerle çalışmaya başladı 1 Temmuz itibariyle kısıtlamalar tamamen kalkarken alışveriş merkezleri sıkı tedbirlerle tam zamanlı çalışmaya başladı.

Kısıtlamalar kalktı, alışveriş merkezleri sıkı tedbirlerle çalışmaya başladı

MARDİN - 1 Temmuz itibariyle kısıtlamalar tamamen kalkarken alışveriş merkezleri sıkı tedbirlerle tam zamanlı çalışmaya başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Mardin'de de 1 Temmuz itibariyle kısıtlamalar kalktı. Bununla birlikte tam zamanlı çalışma şekline giren alışveriş merkezleri uyguladığı tedbirlerle daha kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla çalışmalarını sürdüren Mardian Mall Alışveriş Merkezi'nde açılan aşı standı da aşılamayı hızlandırmak için büyük bir katkı sağlıyor.

Alışveriş merkezinin yaklaşık bir senedir hizmet vermekte olduğunu söyleyen Mardian Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, "Bünyesinde Mardin'de ilkleri barındırıyor. Starbucks, İpekyol, Avva gibi. Onun dışında 1750 metrekare çocuk alanımız mevcuttur. Yeni açılmış hizmete girmiş olan 1950 metrekare de bowlinge alanımız mevcuttur. İnsanlar burada alışverişini yanında sosyal aktivitelerini, çocuklarını eğlendirmeyi burada sürdürebilirler" dedi.

1 Temmuz itibariyle çalışma saatlerinin sabah 10.00'dan akşam 22.00'ye kadar devam etmekte olduğunu kaydeden Ecevit, "Burada işte 1 Temmuz itibariyle yine maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaktadır. Ayrıca HES kodu hala dikkate alınarak içeri alınmaktadır misafirlerimiz. Mardin'de ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Burada aşı alanı kurduk. Misafirlerimizin burada sağlıklarını önemsediğimiz için aşı alanında burada randevusuz beklemeden T.C. kimlikleri ile geldikleri gibi aşı uygulaması yapmaktayız. Burada doktorumuz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız bulunmaktadır. Müşterilerimiz aşılarını olduktan sonra kendilerine hissederse alışverişlerine, eğlencelerine ve çocuklarıyla vakit geçirmeleri konusunda yardımcı olmak adına biz bu çalışmayı yaptık" diye konuştu.

Mardin sıcaklarında insanların alışveriş merkezlerine akın ettiklerini ifade eden Ecevit, herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyararak, korona virüsten kurtularak sağlıklı günlere dönme temennisinde bulundu. Aşılamayı hızlandırıp bütün vatandaşlara bağışıklık kazandırmak amacıyla alışveriş merkezinde stant açtıklarını belirten Mardin il sağlık müdürlüğü mobil aşı ekibinde çalışan Dr. Murat Yavuz, "İl sağlık müdürlüğünün gezici mobil ekibi olarak buraya bir stant açtık. Alışveriş merkezinde halka daha hızlı ulaşabilmek onları aşılayabilmek bir an önce bağışıklama ve bu hızınızı arttırmak istedik. Sayılarımız halkımızda ilgi görmeye başladı" dedi.

"İnsanlar buraya gelmişken aşı olmayı istiyorlar"

Bazılarının da alışverişten sonra hemen hızlıca aşı olmayı tercih ettiklerini aktaran Dr. Yavuz, "Burada her türlü imkanımız var. Yan tarafta görmediğimiz ama gerçekten bir acil setinde olabilecek bütün imkanlarını olduğu bir acil durum bölümünüz var. Buna ihtiyaç duyacağımız hiçbir şey olmadı. Ama biz tedbirlerimizi aldık. Halkın ilgisi gayet iyi, buraya gelmişken aşı olmak onlara iyi geliyor. Genelde alışveriş bittikten sonra aşı yapmayı tercih ediyorlar. Ama ekibimizin bütün özverisi ile ve bütün çalışkanlığıyla Bunu biz çok kolay halledebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Herkesi aşılayabiliyoruz"

Bu konuda çok enerji dolu olduklarını vurgulayan Dr. Yavuz, "Umuyoruz ki her şey daha iyiye gitsin. Buraya gelmişken daha ferah daha havadar olduğunu söyleyip aşı olmak istiyorlar. Bizimki Yani biraz da aşıya ulaşımı kolay hale getirmek. Yoksa hastanelerimizde aşılar çok daha iyi yapılabiliyor. Çok sayıda yapılabiliyor. Çok fazla yapan aile sağlığı merkezlerimiz var. Ama buraya gelmişken bizim maksadımız alışverişten sonra da aşı olmayacaklara yakalayıp hemen aşılayabilmek bir an önce bu hızlı arttırabilmek" ifadelerini kullandı.

Kısıtlamalar kalktı, alışveriş merkezleri sıkı tedbirlerle çalışmaya başladı
Kısıtlamalar kalktı, alışveriş merkezleri sıkı tedbirlerle çalışmaya başladı
Kısıtlamalar kalktı, alışveriş merkezleri sıkı tedbirlerle çalışmaya başladı
Kısıtlamalar kalktı, alışveriş merkezleri sıkı tedbirlerle çalışmaya başladı
Kısıtlamalar kalktı, alışveriş merkezleri sıkı tedbirlerle çalışmaya başladı

COVIRAN Bereket, 1 Temmuz, Türkiye, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kısıtlamalar kalktı, alışveriş merkezleri sıkı tedbirlerle çalışmaya başladı - Son Dakika Ekonomi


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