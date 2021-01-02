Kısıtlamalar kış turizmini vurdu - Son Dakika

Kısıtlamalar kış turizmini vurdu

02.01.2021 15:01
Kısıtlamalar kış turizmini vurdu, System.String[]

Korona virüs ile mücadele kapsamında, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes'te de kısıtlama saatleri içerisinde pistlerin kapatılması ile beraber turistler kayak yapamadı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes'te de kısıtlama saatleri içerisinde pistlerin kapatılması ile beraber turistler kayak yapamadı. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Otel Müdürü Çağdaş Demirkaya, "Kısıtlamaların ardından Polonyalı 17 uçak turist rezervasyonunu iptal etti" dedi.

Pistlerin kapatılmasının ardından turistlerin rezervasyonlarını iptal ettiğini söyleyen Çağdaş Demirkaya, "Erciyes, 18 mekanik tesis, 150 kilometre pist uzunluğu ve şehir merkezine en yakın olan tesislerden bir tanesi. Erciyes geçtiğimiz aylarda önde gelen bir sertifika firmasından, güvenilir tesis sertifikası almış bir tesis. Bunula birlikte yerli, yabancı birçok misafirin uğrak noktası ve biz otelciler olarak da hizmet vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz Cuma günü alınan bir karar ile Ukrayna, Rusya ve Polonya acentalarını çok büyük sıkıntıya sokan bir durum ortaya çıktı. Sezon boyunca 17 tane uçağı bulunan bir Polonya firması, sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı bütün uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldı. Diğer sokağa çıkma kısıtlamalarında yabacı misafirler kısıtlamadan muaftı ancak bu sokağa çıkma kısıtlamasında lifler ve bütün her şey kapandığı için misafirlerimiz kayak yapamadı. Bu nedenle Polonya firması 17 uçaklık seferini iptal etti" dedi.

Demirkaya, iptal olan rezervasyonlarla Kayseri'de sadece otel bandında 30 milyon TL kaybı olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Maddi kayıp olarak ise yaklaşık sadece 2 firmanın kente kazandırdıkları miktar 30 milyon TL sadece otel bandında baktığımız zaman tabi ki bununla birlikte il içindeki diğer sucuk, pastırma ve hediyelik eşya firmalarına ise kazandırdıkları miktar cabası. Biz bu konu ile alakalı otelciler ve acentacılar olarak mağdur durumdayız. Kayak turizmi zaten sosyal mesafe ve maske ile yapılan bir turizm dalı bunda her hangi bir bulaş riski yok. Bütün otel ve tesisler olarak biz bu önlemleri aldık."

-İHA-

Kısıtlamalar kış turizmini vurdu

Koronavirüs, Kış Turizmi, Erciyes, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamalar kış turizmini vurdu - Son Dakika


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