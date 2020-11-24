Kısıtlamalar nedeniyle evde kalan vatandaşlara egzersiz önerisi - Son Dakika

Kısıtlamalar nedeniyle evde kalan vatandaşlara egzersiz önerisi

24.11.2020 10:59
Kısıtlamalar nedeniyle evde kalan vatandaşlara egzersiz önerisi, System.String[]

Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Çapar, Kovid-19'la mücadele kapsamında yeniden getirilen kısıtlamaların etkisiyle insanların evde hareketsiz kalmayıp düzenli egzersiz yapması gerektiğini belirterek, "Hareketsizlik nedeniyle kaslarda oluşan zayıflama...

Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Çapar, Kovid-19'la mücadele kapsamında yeniden getirilen kısıtlamaların etkisiyle insanların evde hareketsiz kalmayıp düzenli egzersiz yapması gerektiğini belirterek, "Hareketsizlik nedeniyle kaslarda oluşan zayıflama ve deformasyon kasların zedelenme riskini artırır, sakatlıklar artar, kişinin dayanıklılığı düşebilir." dedi.

Çapar, evde yapılacak basit birkaç hareketin, bağışıklığı güçlendirip kalp ve damar sağlığına olumlu katkılar yapacağını söyledi.

Çapar, Kovid-19'daki vaka artışı nedeniyle geri gelen kısıtlamalardan dolayı hareketsiz kalmanın bağışıklığa ve genel vücut sağlığına verebileceği zararlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Hafta sonu geri gelen kısıtlamalar nedeniyle evde düzenli egzersiz yapmanın hayati önem kazandığını vurgulayan Çapar, yapılabilecek basit birkaç hareket ile bağışıklığı güçlendirip başta kas ve iskelet sağlığı olmak üzere akciğer sağlığı, kalp ve damar sağlığını koruyup güçlendirmenin mümkün olduğunu söyledi.

Çapar, şunları kaydetti:

"Salgına karşı gerekmedikçe evden çıkmamak, kalabalık ortamlara girmemek gibi önlemler nedeniyle fiziksel aktivitelerimiz kısıtlanabilir. Spor salonlarına gitmemek, açık havada spor yapamamak, evde sürekli televizyon ve/veya bilgisayar başında oturmak, sürekli yatmak gibi durumlar da bu kısıtlanmayı artırabilir. Bu yüzden ev egzersiz programlarının uygulanabilirliği hayati önem kazanmaktadır.

Evde yapılabilecek basit birkaç hareket ile kas ve iskelet sağlığımızı koruyup güçlendirebilir, duruş bozukluğu, kronik ağrılar gibi olumsuz sonuçlardan kaçınabiliriz. Aynı zamanda da bağışıklığımızı güçlendirip akciğer sağlığımıza, kalp ve damar sağlığımıza olumlu katkılar sağlayabiliriz."

"Hareketsiz kalmak varise yol açabilir"

Ahmet Çapar, hareketsizlik nedeniyle kullanılmayan kaslarda zayıflama, kısalma gibi olumsuz durumların gelişebileceğini ifade ederek, "Düzenli hareketi yaşamın bir parçası haline getirmek her zaman genel vücut sağlığı açısından önemlidir. Çünkü kas iskelet sistemimiz hareketsiz kaldıkça zayıflar." dedi.

İlerleyen yaşla birlikte eklemlerde yıpranmaların meydana geldiğini anlatan Çapar, ayrıca hareketsiz kalmanın kilo artışına da sebep olduğu için eklemlerde meydana gelen yıpranmayı artıracağını söyledi.

Düzenli ve doğru hareketlerle güçlendirilmeyen iskelet ve omurgada duruş bozukluklarından kemik erimesine kadar birçok olumsuz sonuç meydana gelebileceği uyarısında bulunan Çapar, şunları kaydetti:

"Hareketsizlik nedeniyle kaslarda oluşan zayıflama ve deformasyon kasların zedelenme riskini artırır, sakatlıklar artar, kişinin dayanıklılığı düşebilir. Hareketsizliğin bir diğer sonucu kan dolaşımındaki bozulmalardır. Varis gibi yaşam kalitesini düşürebilecek birçok kronik rahatsızlık da meydana gelebilir.

Hareketin azalması, yanlış yapılan hareketler, evde hiç ara vermeden çalışmak, kas zayıflıklarına, omurga problemlerine, baş, boyun, bel, kalça, eklem, diz bölgelerinde ağrılara neden olur. Bize başvuran hastalarda kronik ağrılar ve dolaşım bozuklukları meydana gelmeye başladığını gördük. Tanımladığımız bu tip ağrılar için manuel terapi, kuru iğne tedavisi, nöral terapi, PRP tedavisi, bağışıklığı güçlendirmek için de kullandığımız ozon terapi gibi tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Ancak düzenli hareket hiçbir şekilde ihmal edilmemeli."

"Ekran başında geçirilen zaman arttı"

Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Çapar, düzenli egzersizin kaliteli bir yaşam için her zaman önemli olduğunu vurgulayarak, "Kovid-19, insanların yaşam şeklinde birçok değişikliğe neden oldu. Kısıtlamalar nedeniyle evde kalmak, evde izolasyonda olmak, evden çalışmak, sosyal yaşamın kesilmesi nedeniyle hareketsizlik maalesef arttı. Bu durum birçok kişide kas ve iskelet ağrıları meydana getirmeye başladı. Ayrıca toplumda genel olarak endişe ve stres düzeyi arttı. Tüm bunların getirisi olarak tüm yaş gruplarında bilgisayar, televizyon, telefon, tablet, kısacası ekran başında geçirilen zaman arttı. Düzensiz beslenme ve tabii ki hareketsizlik kilo artışlarına neden oldu. Hepsinin sonucu olarak da özellikle baş, boyun ve bel ağrıları görülmeye başlandı. Fibromiyalji şikayetleri, 'evde kaldım kilo alıyorum, hareket yapmalıyım' endişesi ile yapılan yanlış hareketlerin meydana getirdiği ağrı ve zedelenme şikayetleri arttı." şeklinde konuştu.

"Ev egzersizlerimizi ihmal etmeyelim"

Ahmet Çapar, yapılan bilimsel çalışmalarda düzenli yapılan orta şiddetteki egzersizlerin, vücuttaki antikor oranını yüzde 20 arttırdığını, akyuvar hücrelerin sayı ve fonksiyonlarını yükselttiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Çapar, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı zamanda kalp-damar sistemimizin çalışmasına olumlu etkisi olan egzersiz, vücudun virüs ve bakterilerle savaşması için gerekli hücrelerin taşınması amacıyla pompalanacak kanın niteliği ve miktarına da yararlı olmaktadır. Aynı zamanda beyin gibi organların oksijen alımını artırarak zihinsel gücü de olumlu etkilemektedir. Bu yüzden ev egzersiz programlarının uygulanabilirliği hayati önem kazanmıştır. Evde yapacağınız basit birkaç hareket, bağışıklığı güçlendirip kalp ve damar sağlığımıza olumlu katkılar yapacaktır. Egzersizin aynı zamanda psikolojik faydası; hastalıkların baş etme mekanizmalarından en önemlisi olan moral motivasyonu atırarak etki gösterir. Tüm bu sebeplerden ötürü ev egzersizlerimizi ihmal etmeyelim. Kas gücünü ve dayanıklılığı artırmak, kemik sağlığını korumak, kilo kontrolünü sağlamak, stresi ve endişeyi azaltmak için evde basit hareketler yapılabilir."

Çapar, Kovid-19'la mücadele kapsamında yeniden hayatımıza giren kısıtlamaların etkisiyle insanların evde hareketsiz kalmayıp düzenli egzersiz yapmaları gerektiğini belirterek, "Aerobik, yoga, kişinin kondisyonuna göre 20-30 dakika arası evde yürüyüş, gün aşırı yapılacak eklem çevresi kaslara bantlarla veya ağırlıklarla güçlendirme egzersizleri ve her gün yapılabilecek kas germe ve kas boyu uzatma egzersizleri tercih edilebilir." dedi.

Fizik Tedavi bölümü, Rehabilitasyon, Ahmet Çapar, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kısıtlamalar nedeniyle evde kalan vatandaşlara egzersiz önerisi - Son Dakika


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