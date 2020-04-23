Kısıtlamalar, Ramazan öncesi hurma ve zemzem satışlarını düşürdü - Son Dakika

Kayseri'de 10 yıldır hac malzemeciliği yapan Ahmet Diyarbekirli, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan zemzem ve hurma satışları hakkında verdiği bilgilerde ortam koşullarından olumsuz etkilendiklerini söyleyerek, "Yeni ürün alımlarını durdurmak zorunda kaldık" dedi.



Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurma ve zemzem suyunun satışlarında düşüş yaşanıyor. Zemzem suyu fiyatlarının 2 TL ile 20 TL arasında, hurma fiyatlarının da 20 TL ile 80 TL arasında olduğunu söyleyen Hac Malzemecisi Ahmet Diyarbekirli, ortam şartlarından dolayı stokları tüketmeye çalıştıklarını ve müşteri gelmedikçe hijyen kuralları gereği hurmaları kapalı alanda muhafaza ettiklerini belirtti.



Geçen yıllara göre satışlarda düşüş oranının fazla olduğunu söyleyen Ahmet Diyarbekirli, "Geçen senelere oranla hurma ve zemzem satışlarında bayağı bir düşüş var. Elimizdeki stok ürünleri bitirmeye çalışıyoruz, bu sene yeni mal alımına gitmiyoruz çünkü genelde sokağa çıkma kısıtlaması oluyor ve vatandaşlar dışarı çok çıkmadıkları için, biz de fazla mal alımına girmiyoruz. Elimizde bulunan malları bitirmeye çalışıyoruz ve müşteri istemedikçe de ortam şartlarından dolayı çıkarmıyoruz. Korona virüste dolayı da müşteriler geldiklerinde umreden mi geliyor diye soruyorlar. İnsanlarda panik havası söz konusu oluyor. Ortalığın düzelmesini bekliyoruz bizler de. Şu an elimizdeki stoklarımızda zemzem, hurma seccade, tespih gibi aklınıza gelen bütün ürünler elimizde mevcutta var. Zemzem fiyatları 200 Mililitre halinde sattıklarımız 2 lira, 1 litrelikleri 7 buçuk lira ve 5 litrelik olanlarını da 20 liraya satıyoruz. Hurmalarda da Medine Hurmaları var elimizde. Onlar da 20 liradan başlıyor ve 80 TL'ye kadar hurma çeşidimiz var. Hurma ve zemzem Ramazan sofralarının vazgeçilmezidir ve müşterilerimizin gönül rahatlığı ile gelmelerini her zaman bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ