Kısıtlamalar sona erdi, Bursalılar sahil kenarlarına akın etti - Son Dakika

Kısıtlamalar sona erdi, Bursalılar sahil kenarlarına akın etti

Mudanya sahilinde adım atacak yer kalmadı

BURSA - Bursa'da kısıtlamaların sona ermesi ve hava sıcaklığının yükselmesiyle vatandaşlar, sahil kenarlarına akın etti. Mudanya sahilinde adım atacak yer kalmazken, vatandaşların maske ve mesafe kurallarına riayet etmediği görüldü. Bazı işletmelerin önünde uzun araç kuyrukları oluşurken, ilçe merkezinde ise araç yoğunluğu meydana geldi.

Bir yılı aşkın süredir devam eden kısıtlamaların bugün itibariyle son bulmasıyla, vatandaşlar kendini sokağa attı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 30 derecenin üstünde olmasıyla Bursalılar, Mudanya sahiline akın etti. Mudanya sahilinde adım atacak yer kalmazken, ilçe merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar sahilde yürümeyi tercih ederken, bazı vatandaşlar sandalyeleri ile deniz kenarında oturmayı tercih etti. Öte yandan sokak sanatçısı Sefa Tatoğlu, çaldığı parçalarla ve söylediği parçalarla vatandaşlar eğlendirdi. Çay bahçeleri ve bazı işletmelerde kuyruklar oluştuğu görüldü. Devriye gezen polis ekipleri, vatandaşları pandemi kurallarına karşı uyarsa da vatandaşların maske ve mesafe kurallarına riayet etmediği görüldü. Mudanya sahilinde yaşanan kalabalık gece geç saatlere kadar devam etti.