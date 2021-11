Kısıtlamalar sonrası çileye dönüşen İstanbul trafiğinde servis faktörü - Son Dakika

İSTANBUL'un trafik çilesi pandeminin yasaklarının ardından her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Pandemi öncesi kentin belli yerlerinde mesai başlangıcı ve bitiş saatlerinde artan trafik yoğunluğu, artık tüm gün ve her saatte yaşanmaya başladı. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden Sorumlu Trafik Müdür Yardımcısı Serap Çetinkaya, "2019 yılında bize 17 bin okul servisi başvurusu yapılmıştı. Geçen yıl okulların kapanmasıyla başvuru 7 bine kadar düştü. Bu seneyse 11 bin civarından okul servisi başvurusu geldi. Servisle yapılan okul yolculukları da özel otomobillere kaydı. Bu durumda trafikte büyük bir yoğunluğun oluşmasına neden oluyor" dedi. İstanbulluları çileden çıkartan trafik sorunu her geçen gün artarak devam ediyor. Pandemi öncesi dönemde İstanbul'da sadece mesai başlangıcı ve bitiş saatlerinde artan trafik yoğunluğu artık kentin tamamında günün ilk ışıklarından, gün batımına kadar yaşanıyor. Uzmanlarsa pandemi döneminde vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmayıp, kendi araçlarıyla trafikte seyahat etmelerini İstanbul'da yaşanan bu trafik yoğunluğunun temel sebebi olarak görülüyor.

"SERVİSLE YAPILAN OKUL YOLCULUKLARI DA ÖZEL OTOMOBİLLERE KAYDI" Pandemi sonrası İstanbul'da yolculuk davranışlarında önemli oranda değişiklik olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nden Sorumlu Trafik Müdür Yardımcısı Serap Çetinkaya, "Pandemi sonrası insanların hijyen endişeleri nedeniyle toplu taşıma kullanımı yüzde 50 düştü. TÜİK'in istatistiklerine baktığımızda nüfus sabit kalsa da trafiğe 350 bin yeni araç eklendi. 2019 yılında bize 17 bin okul servisi başvurusu yapılmıştı. Geçen yıl okulların kapanmasıyla başvuru 7 bine kadar düştü. Bu seneyse 11 bin civarından okul servisi başvurusu geldi. Bu nedenle servisle yapılan okul yolculukları da özel otomobillere kaydı. Bu durumda trafikte büyük bir yoğunluğun oluşmasına neden oluyor" şeklinde konuştu. "ÖĞLE SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 15 ORANINDA ARTTI" Çetinkaya, sözlerine şu şekilde devam etti: "Esenyurt bölgesindeki yoğun nüfus artışı, sabah saatlerinde Küçükçekmece Gölü üzerinde batıya doğru yoğun trafiğe sebep oluyor. Aynı zamanda köprüyü geçmek isteyen araçlar, öncelikle TEM'de Altınşehir ve Başakşehir arasından sonra D-100'de yoğun bir trafiğe sebep oluyor. Yine aynı saatlerde trafik Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçerken yoğunlaşıyor. Akşam bu trafik ters yönde olarak gerçekleşiyor. Özellikle Küçükçekmece Gölü'nü geçmek isteyen vatandaşlarımız yoğun bir trafikle karşılaşıyor. Normalde İstanbul'da sabah bir trafik yoğunluğu, akşam bir yoğunluk, öğlense daha sakin geçerdi. Ancak şimdi toplu taşımaya olan güvenin düşüşü öğle saatlerinde yapılan yolculukların özel otomobillerle yapılmasına neden oldu. Bu nedenle öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 15 oranında arttı. Artık vatandaşların özellikle deniz ulaşımını daha yoğun kullanması hedefliyoruz."

"BU HAFTA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN ARTMASINDA YAĞMUR ÇOK ETKİLİ OLDU" Bu hafta kişilerin özel otomobil tercih etme oranlarının iyice arttığı belirten Çetinkaya, "İstanbul'da sabahları yüzde 60 ila 65 civarında, akşamları ise yüzde 69 ila 75 arası bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ancak sisli ve yağmurlu havalarda bu yoğunluk yüzde 5 ila 7 arası artabiliyor. Bu hafta trafik yoğunluğunda yağmur çok etkili oldu. Aynı zamanda günlerin kısalmasıyla insanlar karanlık havalarda yola çıkmak zorunda kaldı. O yüzden bu hafta kişilerin özel otomobil tercihleri iyice arttı. Bu artış trafiğin yüzde 5- 7 arası artmasına neden oldu" diye konuştu.

"ARTIK YOLLAR BU KADAR ARAÇ YÜKÜNÜ KALDIRMIYOR" İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaşım Sistemleri Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise "İstanbul'daki trafik yoğunluğunun son zamanlarda arttığı açık bir gerçek. Trafiğin içinde bulunan kime sorsanız herkes bu süreci anlatır. Eskiden trafik bazı saatlerde olurken ancak şimdi neredeyse günün her saatinde zorlamalı bir trafik var. Özellikle sosyal mesafe endişesiyle en az yüzde 10'luk bir kesim toplu taşıma kullanmadan özel araç kullanmaya geçti. Bu da bir günde en az 500 bin özel aracın trafiğe çıkması demek. Yani neredeyse mevcut trafiğin yüzde 50'si kadar bir trafik daha oluştu. Hal bu olunca artık yollar bu araç yükünü kaldıramıyor. Artık yolların kapasitesi yeterli değil" ifadelerini kullandı. "TRAFİĞİ EN FAZLA ÜRETEN YER ÜMRANİYE, TRAFİĞİ EN FAZLA ÇEKEN YER ŞİŞLİ" Çok acil birtakım önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ilıcalı, 2020 yılında yaptıkları İstanbul Ulaşım Halk Anket sonuçlarından bahsederek, "İstanbul'da trafiği üreten ve çeken yerler var. Konutların ağırlıklı olduğu yerler trafik üreten yerlerdir. İş yerlerinin ve okulların olduğu yerlerse trafiği çeken yerlerdir. Trafiği en fazla üreten yerler, Ümraniye, Esenyurt, Küçükçekmece, Üsküdar, Kadıköy, Bağcılar, Pendik, Maltepe, Bahçelievler ve Kağıthane. Trafiği çeken yerlerse Şişli, Fatih, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş, Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer, Bağcılar ve Esenyurt. Bu yerler arasında trafiği hem üreten hem de çeken yerlerse Ümraniye, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar ve Bağcılar. Son 6 yıl içerisinde trafik üreten merkezlerden ilk 10'a Esenyurt ve Maltepe ilçeleri, trafik çeken merkezlere de Bağcılar ve Esenyurt ilçeleri eklenmiştir. Mesela Şişli İstanbul trafiğinin yüzde 6'sını üretiyor" dedi.

"TRAFİK BENİ ÇİLEDEN ÇIKARMIŞ DURUMDA" Trafik yoğunluğundan dert yanan sürücü Süleyman Kalaycı, "İstanbul trafiği haddinden fazla kötü. Şu an 1 buçuk saattir trafikteyim. Trafik beni çileden çıkarmış durumda. Şu an Güngören'e gitmem gerekiyor ama trafiğin halini görüyorsunuz" dedi. Mehmet Yamalak ise "İstanbul trafiği çok kötü. Gaziantep'te yaşıyorum orada hiç trafik yok. Ancak İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek saatler alıyor. Şu iki saattir trafikteyim. Sultangazi'ye gitmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"4 SAATTİR TRAFİKTEYİM, BU DURUMA BİR ÇÖZÜM BULMAMIZ LAZIM" Sürücü Necati Atalay da, "İstanbul trafiği görüldüğü üzere berbat bir durumda. Bıktık her gün rezillik yaşıyoruz. Yolumuz sadece 7 kilometre ama 1 saate eve ancak varabiliyoruz. Eskiden belli yerlerde ve saatlerde olan yoğunluk artık her gün için geçerli. Allah bütün herkesin yardımcısı olsun. Çünkü bu İstanbul trafiği bizi çileden çıkartıyor" ifadelerini kullandı. Bir diğer araç sürücüsüyse, "Trafik çok sıkışık, bu duruma bir çözüm bulmamız lazım. 4 saattir trafikteyim" dedi.