Kısıtlamalar yeniden gelmezse mobilyacıların yüzü gülecek

Dünyayı etkileyen Korona virüs (Covid-19) nedeniyle geçtiğimiz yıl hem düğünlerin ertelenmesi hem de zaman zaman yaşanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile ciroları önemli ölçüde düşen mobilyacılar, orta riskli Eskişehir'e yeniden kısıtlama gelmezse yüzlerinin güleceğini belirtiyor.

Korona virüsten en çok etkileyen sektörler arasında mobilyacılar da yer alıyor. Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görülmesi üzerinden 1 sene geçti. Bir yıl boyunca virüse karşı alınan tedbirler kapsamında zaman zaman sokağa çıkma kısıtlaması kararı esnafı olumsuz etkiledi. Ayrıca büyük çaplı düğünler de ertelendiği sebebiyle yeni evlenmek isteyenler de bu mutlu günlerini erteledi. Sonucunda ise satışlarının büyük bir kısım yeni evlilik çiftlere yönelik olduğu mobilya sektörü müşterisiz bir dönem geçirdi. Mobilyacılar, kalkan sokağa çıkma kısıtlaması yeniden gelmezse kaybettiği müşterilerini yeniden kazanacağı ümit ediyorlar.

"Satışlarda yüzde 40 civarında azalma var"

Eskişehir'de en büyük mobilya satıcılarından biri olan Seyit Ahmet Ayık, hem pandemi döneminde yaşadıklarını anlattı, hem de yeniden normalleşme dönemindeki umudundan söz etti. Ayık, "Pandemide eskiye göre satışlarımızda tabii ki azalma var. Çoğu satışlarımız yeni evlilikler üzerinden oluyordu. Ancak Korona virüs döneminde evlilikler ertelendiği için satışlarımız da bir noktada durdu. Bunlarla beraber yeni ev alanlar, eski eşyalarının yerini yenilerle doldurmak isteyenler vatandaşlarımız oluyordu. Ancak pandemiden bu tür müşterilerimiz de olmadı. Çünkü salgın döneminde insanlar virüse yakalanmamak için çabaladı. Keyiften yeni mobilya alanlar pek olmadı. Düğünler de sürekli ertelendi. ya yapılamadı ya da küçük çaplı yapıldı. Dolaysıyla son bir senede pandemi sebebiyle satışlarımızda yüzde 40 civarında bir düşüş söz konusu oldu" diye konuştu.

"Şuanda her şey belirsiz"

Diğer bir mobilya işletmecisi Saniye Öz ise, sektör olarak belirsiz bir dönemden geçtiklerini ifade etti. Saniye Öz, "Sezonumuz mart ayında başladı. Düğünler de bu sezonlar olmaya başlıyor. Ancak şuanda tek sorunumuz belirsizlik. Yarın ne olacağı bilemiyor insanlar. 'Kısıtlamalar yeniden gelecek mi?' 'Hafta sonları kapanacak mı? onu da bilemiyoruz. Bizim en çok satışlarımız hafta sonları oluyordu. İnsanlar gelip rahat rahat bakabiliyordu. Dükkanlar gezerek karar verebiliyorlardı. Ama artık ne olacak nasıl olacak gibisinde herkes tedirgindir. Acaba 'büyük düğünler yapalım mı? 'küçük çaplı mı yapsam?' diye düşünüyorlar. 'İlk hitapta zorunlu olan şeyleri alayım' diyeler var. Yani eskiden insanlar komple set olarak mobilya alıyorlardır. Ama artık parça parça, zorunda olan şeyleri alıyorlar. O yüzden sektörümüzde şuanda kesin söyleyebileceğimiz bir durum yok. Ancak umarım kısıtlamalar yeniden gelmezse, belirsizlikler ortadan kalkarsa yüzümüz gülecek" dedi.

"Yeni dönemde umutluyuz"

Mart ayından itibaren yeniden duyurulan normalleşme döneminden satışlarında az da olsa hareketlik yaşayan mobilyacılar, insanlar tedbirlere uygun davranırsa yeniden kısıtlama gelmeyeceği ve bu sebeple satışlarda da artış olacağını umuyor. Seyit Ahmet Ayık bu konuda, "Yaz geliyor. Mart ayından itibaren normal düğün sezonun açılması gerekiyor. Ancak henüz bir hareketlik yok. Son 1-2 gündür gelen giden oluyor ara sıra sadece. Kısıtlamalar yeni kalktı. Umarım insanlar tüm tedbirlere uygun davranır ve yeniden kısıtlama gelmez. Çünkü esnaf olarak artık dayanmak zordur. Kısıtlamanın gelip gelmemesi bizim insanlarda. Onlar hem kendileri hem de esnafı düşünüyorlarsa tedbirsiz davranmaz bence. Dediğim gibi yeni açıldığı için umutlarımız tükenmedi. Biz mobilyacılar olarak umuluyuz. İyi bir sezon olacağı bekliyoruz" dedi.

Fiyatlar katlandı

Pandemi döneminde mobilya ürünlerine gelen zamla beraber fiyatlar katlandı. Her bir ürüne ortalama yüzde 30-40 civarında bir zam geldiği belirten Seyit Ahmet Ayık, "Fiyatlarda artış var. Pandemi döneminde yüzde 30-40 arasında bir artış oldu. Üreticiler ham maddeyi bulamadıkları söylüyorlar. Onlar ona dayanarak zam yapıyorlar. Biz de tabi bunu müşteriye yansımak zorundayız" diye sözlerine ekledi.

"Yeni evlenen bir çift 1+1 daire için mobilya almak istediği halde en düşük kaç liraya alabilecek?" sorusuna da yanıt veren Ahmet Ayık, "Şuanda 1+1 bir daireyi en düşükten doldurmak isteniyorsa 20 bin lira civarında bir harcama olacak. Ancak ürünlerin kalitesi ve çeşidine göre bu fiyat 50 binden 100 bine kadar yükselebilir" dedi. - ESKİŞEHİR