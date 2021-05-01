Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler - Son Dakika

Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler

01.05.2021 13:11
Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler, System.String[]

Kocaeli'de uzun yıllardır müzisyenlik yapan iki arkadaş, sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan tedbirlere farkındalık oluşturmak için şarkı besteledi.

Kocaeli'de uzun yıllardır müzisyenlik yapan iki arkadaş, sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan tedbirlere farkındalık oluşturmak için şarkı besteledi.

Kocaeli'de yaşayan Serhat Çoşkun ve Murat Kumru isimli iki müzisyen arkadaş, uzun yıllardır yaptıkları müzisyenlikle korona virüse farkındalık oluşturmak için şarkı besteledi. Alınan korona virüs tedbirleri ve kısıtlamalara farkındalık oluşturmayı hedefleyen Coşkun ve Kumru, besteledikleri şarkıyı sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı. İki arkadaş müzisyenin sosyal medyada paylaştıkları klip, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Daha önce korona virüs ile ilgili şarkı besteleyen iki arkadaş, "Dışarıya çıkma yasak var" adlı son besteleri ile vatandaşların kısıtlama kararlarına daha fazla uymalarını sağlamayı amaçlıyor.

İnsanların tedbirlere uymasını sağlamak için şarkıyı bestelediklerini ifade eden Serhat Çoşkun, "Yaklaşık 20 yıldır aktif olarak sahnelerdeyim. Çok sevdiğim müzik öğretmeni arkadaşım Murat Kumru ile beraber düşündük. Şimdi yasakların bitmesi ve insanların sokağa çıkmaması lazım aslında. Fakat insanların dışarıya çıkmaması için bizim bir şeyler yapmamız lazımdı. Çünkü 420 gündür sahne almıyoruz. İnsanlar dışarı çıkmasınlar ki biz bu hastalığı yenip, sokaklara eski halimize dönelim. Murat arkadaşımın aklına bir şarkı yapmak geldi. Beraber sözlerini ve bestesini düzenledik sonra hayata geçirdik şarkıyı. Bu pandemi ile ilgili ikinci şarkımız. Korona şarkımız da güzel bir kitleye ulaştı. Korona ile ilgili şarkımız 'tak maskeni çık yola' idi. Bu da 'dışarıya çıkma yasak var' ile ilgili. Böyle yaparak vatandaşlara sosyal farkındalığı aşılamaya çalışıyoruz" dedi.

"Yaklaşık bir ay içerisinde de şarkımız hazır oldu"

Vatandaşlara sosyal farkındalığı aşılamaya çalıştıklarını belirten Murat Kumru, "Müzik öğretmeniyim. Yaklaşık 20 yıldır sanat hayatı içerisindeyim. Bu besteyi aslında evde olan ve sokaktaki durumuzu derleyerek besteledik. Yani 'bundan sonra ne olacağı' ile ilgili senaryo düşünerek besteledik. Küçük küçük karelerken bu beste ortaya çıktı. Çünkü yasaklar vardı, insanlar evden çıkamıyordu. Ekmekçiler, manavcılar kapının önüne geliyorlardı. Hep televizyon, hep telefon ve aynı dizi vardı. Yaşanmış olan her şeyi kaleme aldım sadece. Yaklaşık bir ay içerisinde de şarkımız hazır oldu. Tanıdığımız tüm çevredeki arkadaşlarımız, öğrenci ve velilerimize gönderdiğimizde hepsi çok beğendi. Şarkımıza küçük bir klip de yaptık. Paylaşımlarımızı devam ediyor. 200, 300'ün üstünde yaklaşık 6 saatlik bir paylaşımımız var. Bu konuda memnunuz ama daha farklı ve geniş kitleye ulaşmasını istiyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler

Koronavirüs, Kocaeli, Medya, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'a Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı         
14:26
Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı         
14:20
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı         
12:01
Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti         
11:13
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı         
09:46
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı         
09:27
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 14:50:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamalara farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement